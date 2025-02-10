大S去世｜張蘭抖音被封轉戰TikTok　與孫子同框：這是汪家血脈

果真是打不死的張蘭！張蘭抖音帳號被封，被外界認為是斷她直播生路，但她在國際版平台TikTok另起爐灶，帳號在上月18日開通，最新影片在8日上架，TikTok只要粉絲超過1千就能開啟直播功能，目前她粉絲已累積到超過1400人，等於她又找到了直播賣貨的舞台。



張蘭在國際版平台TikTok另起爐灶。（視覺中國）

影片出現張蘭牽著孫子外出的畫面。（截圖）

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大S（徐熙媛）日前在小S（徐熙娣）安排下搭私人包機返台，但外傳是張蘭乾兒子的夏健卻在抖音造謠是汪小菲包機，張蘭還被發現暗讚，事後遭小S及私人包機公司狠狠打臉，張蘭雖然喊冤，稱夏健只是支持者之一，不過她的抖音帳號仍被封禁，連帶汪小菲帳號也被封，氣得汪小菲揚言要和她斷絕母子關係。

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但張蘭似乎早料到自己會被封，她早在上月18日開通在國際版平台TikTok的帳號，已經搬運數支舊片，其中一支影片還出現她牽著孫子外出的畫面，她喊話「這是我們汪家的血脈，我是他的親祖母，我會保護好孩子的」，雖然該帳號是否就是張蘭本人還不得而知，但已有大批網友留言要檢舉。

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