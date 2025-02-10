大S徐熙媛去世｜46歲流星花園男神拒吃人血饅頭　直播不帶貨獲讚

【大S徐熙媛去世／離世】大S（徐熙媛）近日猝逝，其前夫汪小菲、前奶奶張蘭一系列舉動引發爭議，8日遭抖音和微博以「造謠不實言論」封鎖其帳號。曾與大S合作偶像劇《流星花園》的男星朱孝天9日在直播時表示拒絕消費逝者，獲不少大陸網友稱讚。



現年46歲的男星朱孝天曾與大S合作偶像劇《流星花園》，憑藉西門角色風靡一時，後在2016年跟大陸女星韓雯雯步入禮堂，感情十分穩定。朱孝天時常在大陸抖音平台上分享美食探店經歷，吸引了超過102萬粉絲。在大S猝逝後，他在3日發文表示震驚和哀悼，稱這一噩耗是「晴天霹靂」。

朱孝天在2016年跟大陸女星韓雯雯步入禮堂，感情十分穩定。（IG＠kenchu9）

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9日，朱孝天開啟直播回答網友關心的問題，針對許多網友在直播間詢問他最近為何沒有帶貨，他表示：

「現在的氛圍我覺得不大適合直播帶貨，我不想吃人血饅頭（消費逝者）。」



朱孝天說：

「很多人都會覺得觀眾很傻，但是我覺得每個人心裡其實有一把尺子，這世界上哪有真正的傻子，想利用別人那種心態的話，一旦露出來的話，別人就會很清楚知道，所以我們覺得沒有必要。」



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對此，不少大陸網友肯定朱孝天的做法，稱讚道：

「三觀正，低調做人。」、「有敬畏之心。」、「風頭浪尖做事應該更謹慎。」



還有人提及先前朱孝天在直播時曾表示對於大S去世的消息「不方便談論太多」，還建議網友若感到身體不舒服要及時就診。

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據先前報導，大S因感染流感併發肺炎驟逝後，她的前夫汪小菲、前奶奶張蘭一系列舉動引發爭議，張蘭更被被控惡意炒作，在社群平台蹭熱度，兩人8日遭抖音和微博以「造謠不實言論」封鎖其帳號。

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