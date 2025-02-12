42歲安妮夏菲維秀裸背「寫滿中文字」網民看不懂：到底寫了什麼

今年42歲的安妮夏菲維（Anne Hathaway），一直保養有術，每一次露面都讓人覺得美出新高度，她登上「W」雜誌中文版封面，從冷艷青蛇到華麗金蛇，還融合中國書法藝術，美得讓人窒息！尤其其中一張寫真，她背部寫上滿滿書法，但是不少網友直呼：「怎麼都看不懂，到底寫了什麼。」



安妮夏菲維（Anne Hathaway）登上「W」雜誌中文版封面。（W雜誌）

安妮夏菲維（Anne Hathaway）登上「W」雜誌中文版封面。（W雜誌）

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安妮夏菲維2012年嫁給男星Adam Shulman，育有2個小孩，她曾接受外媒「紐約時報」訪問，透露：

「40歲對我來說就像一份大禮。」



她提到自己為了兒子戒酒，理解到不應該用酒精舒緩壓力，她說：

「還有很多其他事情我認為是里程碑，但我通常不會談論它，不過我已經清醒了5年多了，這對我來說就像一個里程碑，40感覺就像是一份禮物。」



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