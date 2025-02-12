42歲安妮夏菲維秀裸背「寫滿中文字」網民看不懂：到底寫了什麼
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
今年42歲的安妮夏菲維（Anne Hathaway），一直保養有術，每一次露面都讓人覺得美出新高度，她登上「W」雜誌中文版封面，從冷艷青蛇到華麗金蛇，還融合中國書法藝術，美得讓人窒息！尤其其中一張寫真，她背部寫上滿滿書法，但是不少網友直呼：「怎麼都看不懂，到底寫了什麼。」
【圖輯】點圖放大看更多安妮夏菲維靚相👇👇👇
+21
安妮夏菲維2012年嫁給男星Adam Shulman，育有2個小孩，她曾接受外媒「紐約時報」訪問，透露：
「40歲對我來說就像一份大禮。」
她提到自己為了兒子戒酒，理解到不應該用酒精舒緩壓力，她說：
「還有很多其他事情我認為是里程碑，但我通常不會談論它，不過我已經清醒了5年多了，這對我來說就像一個里程碑，40感覺就像是一份禮物。」
【同場加映】「檸檬水」紋身女優婚後轉戰OnlyFans 老公唔介意：又唔係殺人
【圖輯】點圖放大看更多Riley Reid照片👇👇👇
+5
37歲紋身歌手受疫情影響婚期一拖再拖 10月補擺酒大曬幸福結婚照紋身男星涉歧視回應仲「搶口」火上加油 網民：侮辱人是自由？啦啦隊女神巫苡萱IG曬多張比堅尼照 後腰紋身成網民焦點：很漂亮女兒功課要「畫爸爸」她竟直接為爸爸紋身填色！網民：怎交出去？紋身者福音！日本溫泉店逐漸放寛 填表確認不是黑道即可光顧
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】