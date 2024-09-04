37歲紋身歌手受疫情影響婚期一拖再拖　10月補擺酒大曬幸福結婚照

謝和弦和老婆陳緗妮結婚3年多，育有2個可愛的寶貝女兒，日前他們表示將在10月19日補辦婚宴， 昨（3）日他更在社群曬出婚紗照分享喜悅，但也表示不收禮金，其中原因也曝光了。



謝和弦和第二任老婆陳緗妮，在2021年4月15日他生日當天登記，但婚禮因新冠肺炎疫情延期，直到今年才重啟規劃。謝和弦在臉書開心表示：「10/19我們的婚宴，懇辭禮金，感恩哈們。」據《壹蘋新聞網》報導指出，謝和弦表示錢自己賺就好，不想欠人情。

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另外，他也表示婚禮將在桃園中壢的婚宴會館舉辦，預計開15至20桌，屆時僅邀請親朋好友參加，夫妻倆的大女兒也將當花童。而他的臉書發文火速吸引上千名網友按讚，更祝福他和陳緗妮永遠幸福美滿、甜蜜相愛一輩子。

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