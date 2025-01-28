賈靜雯19歲女兒梧桐妹穿CK內衣秀紋身 家人大合照獨缺繼父修杰楷
撰文：聯合新聞網
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賈靜雯大女兒Angel（梧桐妹）分享跟媽媽、妹妹合照，順便放送側身CK內衣照，刺青顯眼。繼父修杰楷見一堆照裡都沒他，忍不住出聲：「我勒？」
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Angel是有個性的「星二代」代表，她經常秀身材，穿唇環放、鼻環，並不在意旁人眼光，賈靜雯和修杰楷也都沒有干涉。她近日分享跟短髮媽媽及2位妹妹咘咘、波妞合照，母女4人自成親密小圈圈。
修杰楷更早前分享的大合照，看得出原來是家族聚餐，衛斯理ㄧ家也在，但他還是忍不住去鬧梧桐妹。
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