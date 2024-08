紋身男星涉歧視回應仲「搶口」火上加油　網民：侮辱人是自由？

日前有網友在Threads上貼出影片,透露原先想要跟王陽明一起比愛心,但王陽明則以擊掌回應,網友則表示:「寶寶你很不浪漫」,釣出王陽明則在底下回應:「不是不浪漫,我不比娘砲的動作,我也不用美機(肌)」,引發大批網友砲轟,甚至登上微博熱搜榜。對此,王陽明也出面回應。



許多網友認為王陽明這番說詞相當不妥,紛紛砲轟:「娘炮這個詞本來就有侮辱的意思,侮辱人是自由?」、「比什麼動作是個人自由,但用這種侮辱人的字眼沒有比較man」、「娘炮這個用詞 妥當嗎」等等,該話題甚至在大陸微博引發熱烈討論,登上微博熱搜榜。

此外,就連王婉諭也在Threads 發文,認為「娘砲、娘娘腔、男人婆、飛機場」這些話會造成別人一生陰影,「可以不要再戲謔男性的陰柔、女性的陽剛嗎?」,更呼籲公眾人物應注意言行。



對此,王陽明則出面回應:「謝謝你們這些完全不懂電影宣傳的 Haters,但我必須說我超級愛你們這酸民。你們不就在討論話題嗎?所以去看看電影就知道為什麼了,不要只會在鍵盤上酸來酸去,好像你們什麼都懂,比我自己還懂我自己在做什麼!對,你們都超 Man!無敵 Man!」

而他也在IG限時動態上寫下:「我就是我,我一直以來都做自己。不喜歡我也沒關係,但我不會為了你們不喜歡我去改變自己。I always stay true and be me」並感謝支持、喜歡他的人「讓我可以做自己」。

