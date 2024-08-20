紋身男星涉歧視回應仲「搶口」火上加油 網民：侮辱人是自由？
撰文：聯合新聞網
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日前有網友在Threads上貼出影片，透露原先想要跟王陽明一起比愛心，但王陽明則以擊掌回應，網友則表示：「寶寶你很不浪漫」，釣出王陽明則在底下回應：「不是不浪漫，我不比娘砲的動作，我也不用美機（肌）」，引發大批網友砲轟，甚至登上微博熱搜榜。對此，王陽明也出面回應。
許多網友認為王陽明這番說詞相當不妥，紛紛砲轟：「娘炮這個詞本來就有侮辱的意思，侮辱人是自由？」、「比什麼動作是個人自由，但用這種侮辱人的字眼沒有比較man」、「娘炮這個用詞 妥當嗎」等等，該話題甚至在大陸微博引發熱烈討論，登上微博熱搜榜。
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此外，就連王婉諭也在Threads 發文，認為「娘砲、娘娘腔、男人婆、飛機場」這些話會造成別人一生陰影，「可以不要再戲謔男性的陰柔、女性的陽剛嗎？」，更呼籲公眾人物應注意言行。
對此，王陽明則出面回應：「謝謝你們這些完全不懂電影宣傳的 Haters，但我必須說我超級愛你們這酸民。你們不就在討論話題嗎？所以去看看電影就知道為什麼了，不要只會在鍵盤上酸來酸去，好像你們什麼都懂，比我自己還懂我自己在做什麼！對，你們都超 Man！無敵 Man！」
而他也在IG限時動態上寫下：「我就是我，我一直以來都做自己。不喜歡我也沒關係，但我不會為了你們不喜歡我去改變自己。I always stay true and be me」並感謝支持、喜歡他的人「讓我可以做自己」。
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