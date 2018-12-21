【阿嬌結婚】婚禮片段揭求婚一刻　賴弘國一件法寶「收服」阿嬌

榮升「賴太」的鍾欣潼（阿嬌）昨晚與老公賴弘國（Michael）在西九龍高級酒店舉行浪漫花海婚宴，會上當然少不了成長片段，由阿嬌去年認愛至今，兩人相識的日子不算長，加上分隔兩地，但影片中所見二人都非常珍惜相處的時光，最後賴弘國送給阿嬌寫滿二人點滴的記事本，足見二人感情的份量。

阿嬌昨晚大婚之喜，在婚宴上分享了與老公賴弘國滿滿的幸福片段。（梁碧玲攝）

影片從二人童年在波波池的畫面開始「雖然我們成長的地方不一樣，出生地點也不一樣，但仍然能夠走在一起是一種緣份」，片段穿插阿嬌與Michael的拍拖相，除了她主動錫錫男友外，Michael亦經常為女友探班，有畏高症的他更因為擔心阿嬌，在夏威夷挑戰高空跳傘，恩愛滿瀉，難怪二人很快便手牽手踏入人生下一步。

影片中更有別出心裁的墨西哥鍾乳石洞水底婚照。（影片截圖）

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「因為擔心，就算有恐高症，也願意為她完服四千公尺的高空，因為深愛，所以…」畫面一轉來到阿嬌一月時的生會派對，Michael在魔術之中突然現身，令到阿嬌勁感動，他更盡顯浪漫一面，從玫瑰花花中變出婚戒外，更送上寫滿內心說話及相片的記事本，小小心意已令女方超感動，加上充滿誠意的告白，難怪阿嬌不用多想，在男友跪地便急急伸出手答應他求婚。

相信阿嬌在賴弘國求婚前亦早已認定他。（影片截圖）