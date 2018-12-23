【守護神之保險調查】炮灰檔反引期待　邵氏野心作必睇3大賣點

新劇《守護神之保險調查》今晚（24日）在TVB開播，經過《萬千星輝頒獎典禮》一役，電視台正按觀眾反應忙於為新一年佈陣，在新年前這段時間多半不會推出大製作，成為大家口中的「炮灰檔期」。而在這個時間點推出的《守護神》的確欠缺宣傳，但坊間反應未如預期差，亦有期待的聲音，除了保險調查員這個較為少見的題材，新劇更有好多原因值得睇，絕對是誠意之作。

繼《飛虎之潛行極戰》，黃宗澤與苗僑偉再次發揮化學作用。（《守護神之保險調查》劇照）

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大卡士

《守護神》由邵氏兄弟及愛奇藝聯手製作，擁有大量製作資源，取景地點遍及布拉格、馬來西亞、香港以及內地。首先與大家重溫一下卡士，由黃宗澤、劉心悠以及苗僑偉演飾保險調查員，另一位女主角徐子珊則事隔3年再拍劇，單睇四位主角已超越不少「親生仔」劇集。受藝員合約所限，一般TVB自家製作未必能安排複數「外援」參與演出，而《守護神》則有齊姜皓文、邵美琪、鮑起靜、艾威等好戲之人，更有大量電影新秀參與，演出絕對有保證。

劉心悠在《宮心計2深宮計》試過水溫，的確有觀眾緣。（《守護神之保險調查》劇照）

睇睇演員卡士有幾勁：

+ 8 + 7 + 6

神曲加持

劇集主題曲同樣令人耳目一新，不再由「星夢幫」壟斷大家的耳朵，今次落重本請來台灣「天生歌姬」A-Lin（黃麗玲）獻唱，分別炮製了廣東話版本《世世》以及國語版《真相》，A-Lin的聲線相當有感染力，真是未睇劇已被她感動。另外插曲以及片尾曲亦同樣製作了雙語版本，插曲由品冠與黃齡合唱，片尾由則吳業坤獻聲，算是用心製作。

好多觀眾睇過預告後，已對A-lin的歌聲充滿印象。（網上圖片）

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大製作

《守護神》雖然是由中港合拍，但從歌曲及演員陣容都沒有令香港觀眾產生「水土不服」的感覺。劇情參考了多個事故話題，包括「粉塵爆炸事件」、「迷你倉大火事件」，從各種意外或人為事件引伸到背後的保險問題，相信觀眾都對保險工作感到好奇。為了炮製這些電影級大場面，劇組遠赴布拉格、馬來西亞、香港以及內地拍攝，幾乎每兩集就有大場面。

劇集由陳瀅及胡子彤主演的「粉塵爆炸案」打頭陣。（《守護神之保險調查》劇照）

總結以上，《守護神》絕對是值得追睇的作品，在內地網站搶先播出至今，點擊率已億億聲計，相信極有機會追及五月時播出的《飛虎之潛行極戰》。回首《飛虎》這部同等級的製作，在內地點擊率累積至今已超過45億，在TVB方面亦收到不錯的收視成績，可以預期《守護神》的成功。最重要是「邵氏網劇」在港劇市場中已自成一格，成為值得期待的一個招牌。