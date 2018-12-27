Wanna One韓國解散演唱會　網民狂撳F5一票難求尾場黃牛現癲價

限定韓國男團Wanna One即將於12月31日結束合約，並將於1月24日至27日假韓國首爾高尺天空巨蛋舉行4場告別演唱會《2019 Wanna One Concert ‘Therefore’》，這是11位成員姜丹尼爾、邕聖祐、黃旼炫、尹智聖、河成雲、金在奐、朴志訓、朴佑鎭、裴珍映、李大輝和賴冠霖，正式解散前的最後一次演出。

昨天（26日）演唱會門票優先向官方Wannable（Wanna One粉絲）發售，4場演唱會共8萬張門票，創下Interpark最多人同時在線和最快售罄的紀錄，可見Wanna One非凡的高人氣。而今晚演唱會門票則正式公開對外發售，官方和韓國傳媒已預計，將會掀起一場「門票戰爭」。Wanna One解散演唱會一票難求，雖然不少粉絲會選擇到韓國的網吧（當地稱為「PC房」）「狂撳F5」搶票，不過始終和香港一樣，逃不過黃牛黨出茅招。雖然韓國演唱會入場前，需核對門票上印有的名字，可是依然阻止不到黃牛黨。可是於內地微博活躍的黃牛賣家「泡菜XX」，昨天都宣布搶票失敗，究竟成功買飛的黃牛黨，這次出了甚麼奇招呢？

昨天出現價值10萬港幣一張的Wanna One黃牛票，嚇到粉絲手心出汗！（網上圖片）

部分Wanna One告別演唱會黃牛票價格和網民反應：

+ 5 + 4 + 3

以是次Wanna One告別演唱會為例，最貴門票定價11萬9千韓元，即約830港元；最平的門票則定價10萬8千韓元，即約755港元。韓國最大黃牛票網站Ticketbay上可見，最平價的門票大多已炒至約45萬韓元一張（約3100港元），漲價3倍以上。而視野較住和前排的位置，則炒到由60萬韓元（約4200港元）至180萬韓元（約1萬3千元港元）不等，可見一班其實黃牛賺到笑。昨晚更誇張地，在網上竟出現1400萬韓元（約9萬8千港元）的天價門票。天價門票在微博也成為話題之一，更成功登上熱搜榜。海外Wannable加上機票等旅費，粉絲都感嘆看演唱會簡直難過登天。

Wanna One將於下月舉行4場告別演唱會，門票今晚即將公開發售。（網上圖片）