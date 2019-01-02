【叱咤2018】一文睇晒賽果　謝安琪奪3.5個大獎成大贏家

《2018年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》終於完美落幕，今日最大亮點當然是古天樂現身奪得「我最喜愛男歌手」獎項，他更邀請了幾位歌手一起上台唱《男朋友》。不過除了古天樂之外，有一位歌手特別搶眼，就是謝安琪，共奪得3.5個獎，得到的獎分別有：「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」、「叱咤樂壇女歌手金獎」、「叱咤樂壇至尊唱片大獎」和「專業推介叱咤十大」第二位。而男歌手則是張敬軒，他有3個獎，分別是：「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎」、「叱咤樂壇男歌手金獎」和「專業推介叱咤十大」第五位。

古天樂出現當然好大驚喜。

叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎

百年樹木

歌手: 張敬軒 作曲: 伍卓賢 填詞: 林若寧 編曲: Mac Chew 監製: 張敬軒 / 廖志華

叱咤樂壇我最喜愛的組合

Supper Moment

叱咤樂壇我最喜愛的女歌手

謝安琪

叱咤樂壇我最喜愛的男歌手

古天樂

叱咤樂壇男歌手金獎

張敬軒

叱咤樂壇男歌手銀獎

許廷鏗

叱咤樂壇男歌手銅獎

周國賢

叱咤樂壇女歌手金獎

謝安琪

叱咤樂壇女歌手銀獎

Gin Lee

叱咤樂壇女歌手銅獎

AGA

叱咤樂壇組合金獎

RubberBand

叱咤樂壇組合銀獎

Dear Jane

叱咤樂壇組合銅獎

Supper Moment

叱咤樂壇至尊唱片大獎

The Album

歌手: 麥浚龍 謝安琪 監製: 王雙駿

叱咤樂壇至尊歌曲大獎

心之科學

歌手: 容祖兒 作曲: Howie / 林家謙 填詞: 黃偉文 編曲: Dear Jane 監製: 舒文

專業推介叱咤十大 第二位

一個女人和浴室

歌手: 謝安琪 作曲: Bert 填詞: 黃偉文 編曲: 陳哲廬 監製: 麥浚龍 / 陳哲廬

專業推介叱咤十大 第三位

未來見

歌手: RubberBand 作曲: RubberBand 填詞: Tim Lui 編曲: RubberBand 監製: 正

專業推介叱咤十大 第四位

可一可再

歌手: 陳奕迅 作曲: 陳奕迅 填詞: 陳詠謙 編曲: the duo band 監製: 王雙駿

專業推介叱咤十大 第五位

天才兒童1985

歌手: 張敬軒 作曲: 伍樂城 填詞: 黃偉文 編曲: 伍樂城 監製: 伍樂城

專業推介叱咤十大 第六位

錢七

歌手: 周國賢 作曲: Goro Wong 填詞: 藍奕邦 編曲: Goro Wong 監製: Goro Wong

專業推介叱咤十大 第七位

無期

歌手: AGA 作曲: AGA 填詞: 林若寧 編曲: 褚鎮東 監製: 舒文

專業推介叱咤十大 第八位

老少平安

歌手: 周柏豪 作曲: 藍奕邦 填詞: 藍奕邦 編曲: 周錫漢 / 黃兆銘 監製: 周錫漢星夢娛樂

專業推介叱咤十大 第九位

認真如初

歌手: 陳柏宇 作曲: Cousin Fung 填詞: 陳詠謙 編曲: Cousin Fung 監製: Edward Chan / Cousin Fung

專業推介叱咤十大 第十位

沉默的士高

歌手: 王菀之 作曲: 王菀之 填詞: 黃偉文 編曲: 馮翰銘 監製: 馮翰銘

叱咤樂壇唱作人金獎

林奕匡

叱咤樂壇唱作人銀獎

AGA

叱咤樂壇唱作人銅獎

陳蕾

叱咤樂壇監製大獎

舒文

叱咤樂壇編曲人大獎

王雙駿

叱咤樂壇填詞人大獎

陳詠謙

叱咤樂壇作曲人大獎

Cousin Fung

叱咤樂壇生力軍 (組合 / 女 / 男) 金獎

洪嘉豪

叱咤樂壇生力軍 (組合 / 女 / 男) 銀獎

曾樂彤

叱咤樂壇生力軍 (組合 / 女 / 男) 銅獎

黃妍

恭喜晒謝安琪！（梁碧玲攝）

+ 7 + 6 + 5

張敬軒當然是眾望所歸。（梁碧玲攝）