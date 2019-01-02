【叱咤2018】謝安琪喜獲「大滿貫」　容祖兒差一個獎先達陣

《2018年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》昨晚（1日）圓滿落幕，入行20年的容祖兒（Joey）憑《心之科學》首次奪得「至尊歌曲大獎」，一班粉絲為Joey感到開心之餘，亦有報道指她終於完成「叱咤大滿貫」的創舉，但其實Joey還有一個獎未得過，就是由樂迷投票選出的「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎」。

容祖兒入行20年終於奪得「至尊歌曲大獎」，她在台上都特別感觸。（梁碧玲攝）

Joey上台領獎時已經眼泛淚光，直到監製舒文致謝時，她終於忍不住流下淚水。Joey表示她是用做song of the year的心態去做，等了20年終於奪獎，難怪她也特別感觸。Joey多年來獲獎無數，更是叱咤頒獎禮的常客，在2003年及2004年奪得「我最喜愛的女歌手」，更連續17年打入「叱咤樂壇女歌手」三甲，當中有11次奪得金獎，2016年憑《J-POP》奪得「至尊唱片大獎」，成績有目共睹，但還要奪得「我最喜愛的歌曲」才完成「大滿貫」。

獲獎無數的Joey，還差一個「我最喜愛的歌曲」大獎才完成「大滿貫」。（梁碧玲攝）

至於去年強勢復出的謝安琪（Kay），在頒獎禮上奪得「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」、「專業推介叱咤十大」第二位、「叱咤樂壇至尊唱片大獎」及「叱咤樂壇女歌手」金獎，成為當晚的大贏家，其中女歌手金獎更是她出道14年來首度得到這項殊榮。2008年Kay憑《囍帖街》奪得「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎」、「叱咤樂壇至尊歌曲大獎」，所以她才是該頒獎禮史上首位囊括所有個人和歌曲大獎的女歌手，達成「大滿貫」成就！

首次奪得「叱咤樂壇女歌手」金獎的謝安琪，成功解鎖成就，恭喜阿Kay！（梁碧玲攝）