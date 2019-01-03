【開心速遞】劉丹着日本潮牌FDMTL拍劇　仿刺子繡羽絨係私伙衫？

無綫（TVB）處境劇《愛．回家之開心速遞》一向多觀眾，有時還比其餘兩線劇集更高收視，又締造了多對深入民心的熒幕情侶，包括出爐女配「大小姐」林淑敏和「送水輝」許家傑，絕對可以稱為TVB的皇牌劇集，好應該投放更多資源去製作，最近有眼利觀眾便發現TVB有落重本拍攝的跡象。

雖然明顯是有贊助，但的確這一集《開心速遞》較其他集數落本。（電視畫面）

在上星期播出第481集〈熊家出氣袋〉中，劉丹（丹爺）飾演的熊樹根便抽中了澳門船票連住宿的大獎，與一家人齊齊出發到澳門的他期間卻被他們遺下，一度以為男、女子組不歡而散，好在誤會最後都化解到。除了遠赴澳門拍攝外，還有一個跡象揭示了TVB落重本拍《開心速遞》，便是丹爺的衣著。

丹爺身上的藍色外套並不簡單。（電視畫面）

點擊下圖睇清楚丹爺件外套：

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在這一集的結尾部分，丹爺就身穿了一件藍色外套亮相，而這一件外套原來不是一件普通外套！丹爺在劇中的外套其實是來自日本潮牌FDMTL，是一件Bomber Jacket款的羽絨褸，最特別的是它參考了日本傳統工藝「刺子繡」，充滿着濃濃的東洋味道。當然，叫得上潮牌，價錢都應該有咁上下，所以這件外套索價近$5200，絕對不是便宜貨。

雖然外套並非以日本傳統服飾多用的棉布做物料，但仍然有好濃烈的東洋味道。（網上圖片）

這個情況之所以出現有三個可能性：其一，丹爺是着「私伙衫」；其二，外套是由公司提供；其三，有服裝贊助。不過，服裝贊助可能性不大，因為片尾鳴謝僅的服裝贊助只有觀奇祥服，最大可能性還是「私伙衫」這個選項，不過丹爺接受《香港01》訪問時卻說：「件衫唔係我揀㗎，公司嘅！」根據丹爺講法，他絕對是無端端做了潮人，又當他知道件外套賣$5200時，他便說：「嘩！應該係特價貨啦。（平時開工大家都讚你潮？）冇喎，因為豹哥（單立文）仲潮！」

丹爺一向都好潮。（資料圖片）

其實丹爺之前都曾經着過潮人專用YEEZY波鞋出活動，點擊以下連結了解更多：

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