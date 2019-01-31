【知否】馮紹峰、趙麗穎夫妻檔奉旨耍花槍　爆肚整蠱老婆蝦碌NG？

內地女星趙麗穎與馮紹峰夫妻檔同台演出《知否知否應是綠肥紅瘦》，兩人在劇中也奉旨做夫妻大耍花槍。

馮紹峰在戲外十分幽默，平時經常氹老婆趙麗穎笑。在一場趙麗穎跟馮紹峰在公布科舉放榜時相遇的戲碼，馮紹峰呼喚趙麗穎戲中角色小名「小六」，後面自己「爆肚」多加了一句台詞：「你也中了！」趙麗穎隨即忍唔住笑，作勢起飛腳踢對方，笑罵：「你哪個招？」

趙麗穎與馮紹峰夫妻檔同台演出，兩人在劇中也是做夫妻，當然奉旨大耍花槍▼

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馮紹峰曾表示，趙麗穎拍戲時非常認真，「跟她對戲要小心、要認真，不能馬虎的。」因為入戲前，趙麗穎需要花很多時間準備劇本，馮紹峰則是屬於「短暫記憶力」，現場劇本不離手，努力背台詞。另外，趙麗穎飾演的「盛明蘭」，與盛家的兩位姊姊墨蘭（施詩 飾）、如蘭（張佳寧 飾）有很多對手戲，某場戲明蘭對着墨蘭說：「我們姐妹是一個團體，因為姊姊犯了錯，我這個做妹妹的也要平白無故受牽連。」自己講完絲毫沒察覺「團體」一詞有Bug，應該是「一體」才對，惹得施詩笑說：「我們是個女團！」

盛家三姊妹（《知否知否應是綠肥紅瘦》劇照）

「知否」在LINE TV全台獨家播出，廣受到劇迷喜愛。「準媽媽」趙麗穎正在養胎，得知後也非常開心，表示：「多謝大家的支持，聽說《知否》在台灣播得很好，很高興大家這麼關注《知否》與「盛明蘭」。最後也祝大家新年快樂，諸事大吉。」

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