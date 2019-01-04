【大帥哥．專訪】譚凱琪入行廿年終憑天嬌彈起：可能以前唔夠努力

大約10年前，早上起床，習慣打開電視，調至有線「電影1台」，正在播放廣告，只見陸浩明對着鏡頭，很興奮、很雀躍的向我說：「Zoie有信寄畀你呀！」然後望望熒幕右上角，真的有一個信件的圖案，我深明必定是廣告推銷，正當打算無視，然後畫面上，Zoie就出現了。

10年後的今日，我收到一個朋友的訊息，告訴我「天嬌」死了，我很是突然，立即打開「myTV super」追查，到底是誰殺死大帥哥的天嬌？

最近香港觀眾都沉醉在無綫電視劇《大帥哥》之中，對當中嘅劇情和金句，無一不議論紛紛。尤其是近幾集極重戲份的葉天嬌，觀眾對她又愛又恨，有的說她奸到出汁，有些又大讚她演出超水準。不過在周四晚（3/1），雖狄奇（張衛健飾）放過天嬌一條生路，但在落跑之時，卻被從後趕上的馬炭（洪永城飾）槍殺，在櫻花樹之下喪命。

【大帥哥．劇透】馬炭殺天嬌雪上加「傷」 狄奇另一兄弟死期將至

劇集出街後，網民都大讚譚凱琪演技超水準：

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大帥哥改變葉天嬌一生

「淒美！」

譚凱琪以這兩個字形容天嬌與狄奇之間一段情。

她在劇中飾演的葉天嬌，是一名軍閥時期，日本派往中國做研究和刺探軍情的間諜，是一名受過嚴格軍事訓練、對國家和組織忠心耿耿的間碟，卻因為遇上一生所愛的狄奇大帥（張衛健飾），逐步被對方感動、感染，即使堅持任務到最後一刻，仍堅守內心對狄奇的情誼，希望能夠真正成為狄奇的最愛，成為她的女人。

葉天嬌潛伏在狄奇身邊，要是拋開情誼，狠下毒手，定能將大帥府上所有人的生命奪取，乾淨俐落除去執行任務的障礙，但她並沒有這樣做。到最後天嬌打算割腹謝罪，為自己做過所有有負於狄奇的事情作補償，被狄奇阻止並原諒，卻遭馬炭追捕擊斃，大概葉天嬌下場如此，她之前流過的每一滴眼淚，才能夠真正流進觀眾心坎。

《大帥哥》葉天嬌一角，令37歲的譚凱琪人氣急升，絕對是繼《不懂撒嬌的女人》的單親媽媽Annie姐之後，另一代表之作。（梁碧玲攝）

小室哲哉改寫譚凱琪命運

譚凱琪的名字，早在19年前已附帶一個稱號 ──「小室哲哉入室弟子」。

小室哲哉於1990年代，在日本紅極一時，1998年更在香港創立「Rojam Entertainment Limited」，收了5位「香港弟子」，分別是陳敏之、譚凱琪、雪蓮、姚詠儀以及姚詠雯。當時歌手身份的譚凱琪更曾於2000年出過唱片《全力愛》，可惜這個狀態很短暫，在愈來愈少曝光之下，Zoie仿佛在香港娛樂圈銷聲匿跡。及後，Zoie加入有線，繼而轉投無綫，亦很少會提起「小室哲哉」四字，難道教識徒弟冇師傅？Zoie：「當然係有佢，先至有今時今日嘅譚凱琪，因為譚凱琪啱啱入行就係以呢個名字喺娛樂圈出現。」

Zoie的推出過的唱片《全力愛》（網上圖片）

Zoie並不介意在其他人面前提起「恩師」，但始終這已是接近20年歷史的往事，如今的她，只希望能夠有新的稱號，不是取替，而是希望自己有更加多的代表作：「我係咪冇再令人更加深刻嘅嘢，變咗都仲係停留咗喺咁多年前？所以可能係我唔夠努力，咁我要再努力做多個朵出嚟。」

雖然Zoie是小室哲哉的「入室弟子」，但其實二人卻僅止幾面之緣：「佢係我哋嘅producer，當時我哋一齊錄歌，都有見過佢，但我哋唔係見（小室）嘅次數唔係太多，喺錄音室見過啦，喺一個八國高峰會議上面佢有出現過，公司開張嘅時候……我諗一隻手都可能數得晒。」（梁碧玲攝）

導演飛象帶領 走進主持世界

「我入有線，係因為一個導演！」沉寂了幾年，2007年譚凱琪機緣巧合之下加入了有線電視成為主持，一做就是6年了。在這6年間，Zoie主持過多部旅遊和飲食節目，亦透過節目走訪過世界多個地方，包括印度、蘇格蘭、日本、歐洲等地方，實現了Zoie的其中一個夢想：「其實喺入有線之前，我係喺出面做一啲散工主持，例如衛視。嗰時我同呢位導演講，我問佢有冇啲旅遊節目嘅主持，我都好想做，然後佢就介紹咗我去有線做，後期佢都入返去有線做導演，同佢一齊合作做過好多節目，佢係飛象導演，我真係好想親口多謝佢一聲。」

2011年，Zoie與陳啟泰主持的有線電視旅遊節目《四個轆‧泰國周圍Look》（電視畫面）

樂易玲贈鑰匙 展開演藝之路

在有線時期，Zoie除了主力擔任不同的節目主持之外，亦試過參與劇集或者電影拍攝，初嘗演員的感覺：「其實細細個都好鍾意扮鬼扮馬，喺有線嘅時候都想試下演戲，但機會始終好少。其實做旅遊節目主持係一份好好嘅工作，可以周圍飛，有人安排晒所有嘢畀你去周圍體驗。但係自己大個咗喇，都好想去經歷吓唔同嘅嘢，想拎多啲成功感，（所以揀咗演戲？）係，演戲當中有一種成功感。」

在32歲的那年，Zoie一個選擇改變她的事業路途，加入無綫，為主持生涯寫上句號，同時展開演員的路途。2013年，Zoie與有線完約前遇見樂易玲：「當時有一個聚會，認識到樂小姐，交談之中，佢知道我就嚟完約，亦都有興趣拍劇，所以順理成章就入咗無綫。」

雖說有心唔怕遲，但以32歲高齡做演員新人，對比之下起跑線未免太後：「開始嘅時候其實好驚，因為年紀都唔細，同埋再過多幾年，做轉變嘅膽色就會愈嚟愈低，反而係好慶幸當時有轉到，可能5年後10年後先嚟轉，嗰個心理轉變我未必會承受得到。」（梁碧玲攝）

「做演員，我唔夠膽講可以做到死嗰一刻，但係我最嚮往嘅一份工作。」

從歌手到主持，再由主持成為演員，Zoie出道至今19年，雖說都是幕前演出，但崗位上卻是三樣截然不同的範疇。

如今的Zoie正走在現時最想走的道路上，即使起步起得遲，但感覺更實在：「可能入無綫之前，啲人對我嘅印象都冇咁深，甚至乎係唔識我，去無綫，係因為樂小姐畀咗一條門匙我去開TVB道門，因為佢，我先可以喺無綫度出現，去拍劇，去做我自己一直想做嘅嘢。」

2014年，Zoie加入無綫後首部劇集作品《我們的天空》播出令她開始受到觀眾關注，期後踏入「視后」階段，在《致命復活》、《踩過界》中性感演出成為網絡熱話，至《不懂撒嬌的女人》中的Annie姐一角，終於闖出名堂，將角色名與真人劃上等號，同年更奪得《TVB 馬來西亞星光薈萃頒獎典禮2017》「最喜愛 TVB 飛躍進步女藝員」，而最近，《大帥哥》天嬌一名再次成為Zoie的稱號，網民紛紛大讚演技飛躍進步。（梁碧玲攝）

相逢不必恨晚 努力終有人讚

記得有娛樂圈的前輩說過，要做「演員」，很多時候都不是自己去選擇的，而是「演員」選擇了你。譚凱琪在娛樂圈浮沉了13年才正式踏上「演員」的夢想路途，會否覺得遇見樂小姐遇見得太遲呢？她笑言：「路，我冇刻意去計劃，只係見步行步，但我好幸運，身邊總有人主動幫我。當我真係識佢（樂小姐）早啲，當時嘅我可能仲不知天高地厚，唔識去講嘢，又怕得罪人，細個嘅時候唔太識得去諗太遠嘅嘢，諗聽日已經好叻。但我比較鍾意而家嘅我，有人生嘅目標，有好多嘢想去實現。」昨日天嬌之死，為譚凱琪在《大帥哥》中的戲份寫上句號。但天嬌之死，卻令譚凱琪的演員路途獲得空前成功，是演技的認可，開拓她演員生涯的下一章節，成就更加多的代表作。

除了樂小姐，Zoie還想多謝一個人：「另一位就係珍姐，曾勵珍小姐。喺好多戲劇方面，都畀咗好多機會我，令到今時今日嘅譚凱琪會多咗人認識，又會對我有更加多了解。」（梁碧玲攝）

Hair ：Haysses @Hair Top：Self-portrait Skirt：ALEXACHUNG 場地：La Serre （梁碧玲攝）

專訪當日，由真係影到日落，太多靚相：

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