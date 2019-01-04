【大帥哥．劇透】馬炭殺天嬌雪上加「傷」　狄奇另一兄弟死期將至

張衛健主演的TVB熱播劇集《大帥哥》逐漸進入尾聲，劇情亦進入精采高潮的部分。日前講到狄奇（張衛健飾）一行人雖然在婚宴上成功在天嬌（譚凱琪飾）手上救出被日本皇軍禁錮並進行人體實驗的冬來（李 嘉飾）、阿娟（吳嘉儀飾）和芬女（謝文欣飾），但痛恨日本人的馬炭（洪永城飾）則偷偷跟隨天嬌並將其殺害。此集一出，惹起不少觀眾不滿，有網民更聲言天嬌一死就會「罷睇」劇集。正當網民議論紛紛，劇情又突然傳來噩耗。

譚凱琪一死，有網民即發起罷睇！（電視截圖）

點解？還我天嬌！（電視截圖）

事關有眼利的網民發現維基百科上有關《大帥哥》突然出現「馬炭於第26集槍殺羅義（徐榮飾）」，令還未接受到天嬌死的網民雪上加「傷」！由於捉拿天嬌有功，蒙大同宣布由馬炭接任昇威鎮大帥，並於三天後槍決狄奇！而羅義等一班兄弟隨即展開劫獄計劃，至於為何最後會出現「馬炭槍殺羅義呢？」

兩位將會兄弟相殘！（劇照）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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據知羅義在劫獄中打暈狄奇後現身細龜（張達倫飾）面前，亦拒絕透露狄奇行蹤也不肯投降，還提出與馬炭鬥槍解決，細龜樂見他們兄弟相殘。最後，羅義屍體運返昇威鎮，馬炭成為眾矢之的，冬來更揮拳相向。狄奇哭祭羅義，承諾會好好照顧他最愛的艾妞（楊秀惠飾），並展開逃亡生活。原本觀眾以為《大帥哥》單純是一部喜劇，但如今接二連三出現悲劇場面，相信不少觀眾都睇到眼濕濕又心悒！

馬炭在劇中已經殺咗唔少人！（劇照）