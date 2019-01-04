【十大中文金曲】張敬軒認頒獎禮有不同口味　撐古仔搞「格林美」

張敬軒昨晚（3日）在香港電台舉行的《第41屆十大中文金曲 「用心．聽」音樂會》中，奪得「最優秀流行男歌手大獎」，亦是他入行以來在《十大》中獲得的最大獎項。在早前的頒獎禮上橫掃多個獎項成為大贏家的軒仔，2018年對他而言可謂是豐收的一年，他坦言對成績感到相當滿意，但完美主義的他仍覺得有小遺憾：「體重方面唔知點解有啲壓力肥，睇返啲相發現唔見咗個jawline（下巴輪廓）！我尋晚磅有71kg，成140幾磅，從來未試過，好驚呀，中年發福！」他亦表示希望今年在工作方面能作出變化和新嘗試。

【十大中文金曲】張敬軒謝安琪奪「最優秀歌手」 稱霸三大頒獎禮

軒仔指今年首要目標是要減肥和操練到周柏豪的身形。（梁碧玲攝）

提到香港演藝人協會會長的古天樂有意舉辦獨立音樂頒獎典禮，軒仔稱這個構思本來是由曾志偉提出的：「古生上任咗會長之後真係搵我哋開咗幾次會去傾點樣將構思變成現實呢，但係唔好話做一個大型頒獎典禮喇，只係做一個演出已經好多嘢要籌備，所以唔係三兩年內就可以達成嘅事，但我哋已經開始做緊資料搜集同support。」

是否現時的頒獎典禮取向太偏頗才會有這個構思？軒仔只為帶給樂迷多一個選擇：「有時每個台都會有自己評選嘅口味，你見到有啲artist喺某啲頒獎禮度攞好多獎，可能喺第二個頒獎禮佢未必係嗰啲DJ嘅心頭好，所以當時嘅出發點只係希望有另一個頒獎禮可以囊括多啲唔同界別嘅音樂人，甚至乎係一啲本地、冇大公司支持嘅音樂人，畀佢哋上台攞獎畀人哋知道其實有人去關注佢哋嘅。同埋仲有一啲古典、民族音樂嘅獎項，好似一個格林美獎咁。我覺得都係一件好事，多一個頒獎禮係會令啲Artist更加努力！」

在頒獎禮大豐收的軒仔，指香港值得有一個格林美級頒獎禮，會支持古天樂的想法。（梁碧玲攝）