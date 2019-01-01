【大帥哥】張學良被稱最靚仔軍閥　民國四公子全部大有來頭

無綫劇集《大帥哥》中，由張衛健飾演的軍閥狄奇自稱為「大帥哥」，除了是代表自己軍閥的地位，亦意味自己非常「帥」。而其實在真正的軍閥年代（約於1916至1928年間），當時出現過一位真正的「大帥哥」，他就是奉系軍閥領袖張作霖長子，張學良，而與他齊名的，還有另外三位高、富、帥，合稱「民國四公子」。

張學良（網上圖片）

張學良

張學良1901年生於台安縣桑林，父親為東北王張作霖奉系軍閥領袖，當年被稱為「少帥」（唔係劇入面嗰隻狗呀……）。後世人對張學良的生平有煲有貶，其最聞名於世的是1936年12月發生的「西安事變」，與楊虎城軟禁蔣介石。撇開張學良的功與過，有文字記戴其實張學良是一位風流男子，除了官方數字的三位太太之外，傳聞中他曾與超過十名女子有染。而張學良的另一創舉，是他有100歲的壽命，不過卻被軟禁了超過半個世紀，至93歲才重獲自由、2001年去世。

袁克文（網上圖片）

袁克文

袁克文，又名袁寒雲，1889出，是中國近代第一位立憲制君主袁世凱次子。同為權貴後代，克文的放浪不羈比起張學良有過之而無不及。袁克文並沒什麼軍事成績，不爭權奪利，反而愛好文化藝術，琴棋書畫樣樣皆精，既收藏家，又是曲藝高手，更有詩文流後世。袁克文除元配妻子劉梅真之外，還有五個姨太太，合共生了4子3女。而情人方面，傳聞數字更達7-80個。1931年，42歲的袁克文染上猩紅熱後病重不治。其喪禮才稱得上誇張，因為傳聞中，送葬當日有4千多人，當中有超過1000名妓女自願為他繫上白頭帶守靈。

溥侗（網上圖片）

溥侗

溥侗，愛新覺羅氏，生於清光緒三年（1877年）八月十六日，是末代皇帝溥儀的族兄，因家他在家族中排行第五而被世人稱為「侗五爺」是清朝國歌《鞏金甌》之作曲人。皇族出生的他，與袁克文一樣是琴棋書畫樣樣皆精，但他最出名的其最是崑曲和京劇，樂律方面非常之有研究，而「紅豆館主」就是他在表演京劇時的署名，最拿手演的是《群英會》，周瑜、魯肅、蔣干、曹操、黃蓋五個角色都演得維妙維肖。其後更曾於清華大學和北平女子文理學院等教授崑曲，1952年病逝於上海。

張伯駒（網上圖片）

張伯駒

張伯駒，1898年出世，其生父為張錦芳，而養父為直隸總督及河南都督張鎮芳，表叔是袁世凱。張伯駒是中國一位極著名的收藏家，民國時期，為了防止國寶外流，張伯駒不惜斥巨資甚至賣屋當家去入手收藏品，其收藏品包括西晉陸機手跡《平復帖》、隋代展子虔工筆重彩《遊春圖》、唐代詩人李白《上陽台帖》、晚唐詩人杜牧《贈張好好詩》等等藝術史上不可多得的瑰寶118幅，總值數百億元。張伯駒雖然出身富貴，但生活卻非常簡樸，1982年於北京病逝，終年85歲。