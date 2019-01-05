【金唱片2019】BTS防彈少年團等奪音源本賞　BIGBANG憑一首歌得獎

韓國音樂盛事《第33屆金唱片獎》音源部門頒獎禮今日（5/1）隆重舉行，而唱片部門頒獎禮則將於明天舉行。講到「音源本賞」，今年則由BTS防彈少年團、BIGBANG、TWICE、BLACKPINK、iKON、MAMAMOO、MOMOLAND和臉紅的思春期，共8組歌手偶像奪得。

能夠奪得「音源本賞」的歌手，2018年推出的歌曲，首首都是長居韓國各大音源榜的高位。8組藝人除了在台上發表感言外，部分更為是次頒獎禮準備特別舞台。出名靚聲的臉紅的思春期首先帶來《Travel》等的自彈自唱表演；其後霸氣出場的BLACKPINK，則從高處而降，帶來《DDU-DU DDU-DU》的《Forever Young》兩首歌；而MAMAMOO輝人則腳傷未癒，坐在舞台上與其餘3位成員一同唱出《Starry Night》和《Egotistic》，其中頌樂今晚又性感登場，西裝內只穿黑色低胸背心，大曬驕人的身材。

MAMAMOO頌樂大曬身材，同時亦打扮得非常帥氣。（影片截圖）

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大勢女團TWICE今晚就改走抒情路線，首先唱出從未打歌的《The Best Thing I Ever Did》和收錄曲《SAY YES》。盡顯少女美的9位成員穿上白色服裝，坐在沙發上大曬唱功，最後則似活潑的《What is Love?》完結舞台。而今晚唯一男團表演代表iKON，7位成員分成3組，分別唱出了《BLING BLING》、《KILLING ME》和《GOODBYE ROAD》三首大熱歌曲。最後成員再伴隨著西方鼓的演奏，合作出大熱曲《LOVE SCENARIO》的精彩舞台，睇到粉絲目不轉睛。

BLACKPINK事隔一段時間，再為粉絲帶來《Forever Young》的表演。（影片截圖）

BTS防彈少年團今天未有表演，未知明天是否準備了不一樣的秘密環節？（影片截圖）

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講到今年「音源本賞」，最特別可說是BIGBANG憑著一首歌《FLOWER ROAD》得獎。歌唱是5位成員入伍前，為V.I.P（BIGBANG粉絲）準備的送別禮物。可是在沒有打歌和宣傳的情況下，歌曲也一直穩守音源榜高位，可見即使成員入伍都無影響BIGBANG的人氣。不過今天就未見成員勝利現身《第33屆金唱片獎》領獎，粉絲或感到略為可惜。

TWICE 9位成員今晚展示了深厚的唱功。（影片截圖）