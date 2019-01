【金唱片2019】BTS防彈少年團等奪音源本賞　BIGBANG憑一首歌得獎

韓國音樂盛事《第33屆金唱片獎》音源部門頒獎禮今日(5/1)隆重舉行,而唱片部門頒獎禮則將於明天舉行。講到「音源本賞」,今年則由BTS防彈少年團、BIGBANG、TWICE、BLACKPINK、iKON、MAMAMOO、MOMOLAND和臉紅的思春期,共8組歌手偶像奪得。

能夠奪得「音源本賞」的歌手,2018年推出的歌曲,首首都是長居韓國各大音源榜的高位。8組藝人除了在台上發表感言外,部分更為是次頒獎禮準備特別舞台。出名靚聲的臉紅的思春期首先帶來《Travel》等的自彈自唱表演;其後霸氣出場的BLACKPINK,則從高處而降,帶來《DDU-DU DDU-DU》的《Forever Young》兩首歌;而MAMAMOO輝人則腳傷未癒,坐在舞台上與其餘3位成員一同唱出《Starry Night》和《Egotistic》,其中頌樂今晚又性感登場,西裝內只穿黑色低胸背心,大曬驕人的身材。

MAMAMOO頌樂大曬身材,同時亦打扮得非常帥氣。(影片截圖)

+ 21 + 20 + 19

大勢女團TWICE今晚就改走抒情路線,首先唱出從未打歌的《The Best Thing I Ever Did》和收錄曲《SAY YES》。盡顯少女美的9位成員穿上白色服裝,坐在沙發上大曬唱功,最後則似活潑的《What is Love?》完結舞台。而今晚唯一男團表演代表iKON,7位成員分成3組,分別唱出了《BLING BLING》、《KILLING ME》和《GOODBYE ROAD》三首大熱歌曲。最後成員再伴隨著西方鼓的演奏,合作出大熱曲《LOVE SCENARIO》的精彩舞台,睇到粉絲目不轉睛。

BLACKPINK事隔一段時間,再為粉絲帶來《Forever Young》的表演。(影片截圖)

BTS防彈少年團今天未有表演,未知明天是否準備了不一樣的秘密環節?(影片截圖)

+ 31 + 30 + 29

講到今年「音源本賞」,最特別可說是BIGBANG憑著一首歌《FLOWER ROAD》得獎。歌唱是5位成員入伍前,為V.I.P(BIGBANG粉絲)準備的送別禮物。可是在沒有打歌和宣傳的情況下,歌曲也一直穩守音源榜高位,可見即使成員入伍都無影響BIGBANG的人氣。不過今天就未見成員勝利現身《第33屆金唱片獎》領獎,粉絲或感到略為可惜。

TWICE 9位成員今晚展示了深厚的唱功。(影片截圖)