【大帥哥】譚凱琪19年後再開金口　翻唱荒木毬菜日文歌向狄奇示愛

譚凱琪（Zoie）因為在無綫劇集《大帥哥》中飾演日本間諜天嬌而人氣急升，就算演雙面奸角都能夠令觀眾痛心多於討厭。日前播出天嬌死前的真情表白引起極大迴響，不少網民更表示「還我天嬌」。除了演技之外，其實Zoie亦非常唱得，亦是「日本樂壇教父」小室哲哉的徒弟。於2000年簽約小室哲哉公司ROJAM，到日本受訓4個月後，推出首張唱片《全力愛》。今次Zoie就翻唱日本新晉女歌手荒木毬菜的《小雨と君》（小雨和你），將對大帥哥的愛慕之情盡訴曲中。

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Zoie因為在《大帥哥》中飾演日本間諜天嬌而人氣急升，日前播出天嬌死前的真情表白引起極大迴響，不少網民更留言示「還我天嬌」。 （影片截圖）

相隔19年再次踏進錄音室，Zoie在歌唱老師Leo Tsang的鼓勵與支持下，夥Singing Square團隊一起灌錄日文歌：「我覺得天嬌就這樣走了的確係有點可惜，所以就將她內心的說話寄情在這首歌中，把她對大帥哥（張衛健飾）的愛慕唱給大家聽。」至於為何選擇這首歌，Zoie指年多前拍攝《大帥哥》時，在機緣巧合下聽到這首歌，再仔細看歌詞後，覺得當中的意思可完全表達自己對大帥哥的那份情感，所以好想唱出來，表達劇中角色的心意。

今次Zoie相隔19年後，翻唱荒木毬菜日文歌前做足準備。

另外，對於今次的錄音，Zoie直言非常感激Leo Sir挺身相助，與Melody Wu一起監督整件事，並邀得眾音樂人參與製作，包括負責彈琴的Hidy Lo與混音的Chris Leung：「多謝Leo Sir的支持與輔助，也很感激整個團隊的付出，一起製作了這首歌，完成我的心願。」