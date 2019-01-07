【大帥哥】奸爆洪永城自爆拍攝期間曾大鬧看更　網民越討厭愈開心

洪永城（Tony）今日（7日）與一眾電視劇《大帥哥》演員出席宣傳活動，劇集在今個星期大結局，而Tony飾演的馬炭更越演越奸，除了把譚凱琪飾演的葉天嬌殺害，連劇中的好兄弟，徐榮飾演的羅義亦被馬炭背叛，不少網民都看到眼火爆大罵Tony，誰知Tony竟然說歡迎被觀眾「揼雞蛋」：「好開心觀眾越來越憎我，開始去到街邊啲人都話『你真係好衰呀真係好奸！』揼嘢落我度我會開始開心㗎啦，揼多啲雞蛋、番茄落我度啦！」

洪永城（Tony）今日（7日）與一眾電視劇《大帥哥》演員出席宣傳活動，劇集在今個星期大結局，而Tony飾演的馬炭更越演越奸，除了把譚凱琪飾演的葉天嬌殺害，連劇中的好兄弟，徐榮飾演的羅義亦被馬炭背叛，不少網民都看到眼火爆大罵Tony，誰知Tony竟然說歡迎被觀眾「揼雞蛋」：「好開心觀眾越來越憎我，開始去到街邊啲人都話『你真係好衰呀真係好奸！』揼嘢落我度我會開始開心㗎啦，揼多啲雞蛋、番茄落我度啦！」

Tony表示自己能夠演到這麼奸推進到這個位置，張衛健功不可沒。（陳順禎攝）

Tony坦言飾演這個大奸角是一個大挑戰，但同時亦會令自己非常失落：「嗰段時間都會好唔開心，要keep住有一個好沉重、好憤怒、好唔開心嘅status（狀態），嗰幾個月都會擺自己喺一邊。」他笑稱拍攝那段時間都很暴躁，更周不時亂鬧人：「嗰陣時都唔小心鬧咗幾次看更，佢個陣話『洪生，攞嘢！』我就話『咩呀！』，真係要講返聲唔好意思！」