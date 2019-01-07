【大帥哥】譚凱琪感謝天嬌：終於有代表到我嘅劇！

將於今個星期大結局的電視劇《大帥哥》劇情進入最後直路，今日（7日）一眾劇中演員到中環歐陸嘉年華出席宣傳活動，譚凱琪（Zoie）飾演的天嬌於上星期被殺，完成整套劇的戲份，更被無數網民哭訴「還我天嬌」，她笑言：天嬌的死很值得。

譚凱琪、洪永城、蔡思貝、楊秀等一眾《大帥哥》演員今日（7日）出席宣傳活動。（陳順禎攝）

入行18年終於憑《大帥哥》彈起，Zoie坦言《大帥哥》對她來說意義重大：「係一個好大嘅改變，終於都有一個代表到我嘅一套劇，天嬌令到好多人識到譚凱琪，我哋係永不分離嘅，天嬌係成就咗譚凱琪！」Zoie稱拍攝天嬌臨死前的戲份時，張衛健（Dicky）令到自己非常入戲：「嗰場戲其實劇本冇寫得咁仔細話大帥哥會流淚，但我見到佢（Dicky）咁樣流淚我好突然，覺得好傷心好傷感，拍嘅時候我覺得唔需要特登去演繹一個角色，全部都係真情流露，係㩒唔住！」

Zoie指葉天嬌一角對她來說很重要，是永不分離的關係。（陳順禎攝）

日前Zoie事隔19年再到錄音室，特意為大帥哥和天嬌錄了一首日文歌，並配上劇中片段上載MV到社交網站上：「其實我拍緊《大帥哥》嘅時候聽到呢首歌，我就覺得，點解會咁到肉嘅呢，我覺得到時應該要唱返呢首歌嚟紀念天嬌，同埋唱完我覺得完成件事圓滿咗，好似畀咗個結局天嬌，咁大家都唔使為我繼續傷心。」Zoie表示唱日文歌是因天嬌是日本間諜，而且自己又學過日文，所以對她來說並沒有很困難。

Zoie笑稱如果大家反應好，會考慮再推出音樂作品。（陳順禎攝）

Zoie笑稱如果大家反應好，會考慮再推出音樂作品。（陳順禎攝）