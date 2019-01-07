【金球獎2019】Fiji送水女郎攝位勁搶鏡　真正身份原來係…

第76屆金球獎（Golden Globes Awards）曲終人散，《綠簿旅友》（Green Book）成為今屆電影類別的大贏家，勇奪最佳音樂劇／喜劇電影、最佳男配角及最佳劇本三大獎項；而《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》（Bohemian Rhapsody）及《羅馬》（Roma）則以兩個獎項緊隨其後。 可是，論人氣，他們都輸給一名在紅地氈負責派發斐濟水（FIJI Water）的女士，究竟呢位靚女係何方神聖？

負責派發斐濟水Kelleth Cuthbert成功在今次金球獎搶盡鋒芒。（網上圖片）

重溫「FIJI Water 女郎」Kelleth Cuthbert與明星的「合照」相

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在香港時間今早舉行的第76屆金球獎可謂星光熠熠，可是大家的焦點都落在一位沒有獲得任何提名、兼且沒有在2018年演出任何一齣電影或電視節目的女士。她之所以能夠成為今次金球獎的焦點，除了樣貌標緻外，最重要是她拿著一盤斐濟水成功「攝鏡」，成功搶走一眾男、女演員的鋒芒。她與狄高達芬寧（Dakota Fanning）及占基利（Jim Carrey）等明星的「合照」相，旋即在網在瘋傳，人氣絕不輸給一眾演員。

網友創意改圖，笑稱「The Water Girl」是最佳電影。（網上擷圖）

據了解，這名負責派斐濟水的女郎是31歲的Kelleth Cuthbert，身高1.75米，踏入模特兒行業前是一名社工，現在是一名演員兼模特兒。她曾參演2003年推出的《Do Disturb》短片，又曾在2016年亮相《Maxim》雜誌，擔任攝影模特兒。未成為金球獎焦點時，她曾在Instagram發文，分享她準備開工的一刻。最終，今次金球獎令她意外走紅，而間接令斐濟水成為大贏家。

Kelleth Cuthbert在2003年參演了《Do Disturb》短片。（劇照）

有網友推薦她成為奧斯卡主持。（網上擷圖）

Kelleth Cuthbert踏入娛樂界前，是一名社工。（Kelleth Cuthbert Instagram圖片）