【金球獎2019】吳珊卓憑《嗜血嬌娃》封視后　棄傳理學位轉攻演戲

現年47歲的吳珊卓（Sandra Oh）憑《嗜血嬌娃》（Killing Eve）奪得金球獎最佳女主角，首次入圍便封后，更是首位封視后的亞裔演員。Sandra生於加拿大，是一位韓裔加拿大籍女演員，父親是一位商人，母親是生物化學家。在讀書時期，她已經開始熱衷演戲並參加了學校的戲劇表演，更拒絕了為期4年的傳理系學位，到加拿大國家戲劇學院學習戲劇。畢業後，Sandra就開始投身電視圈，曾在《Double Happiness》（1994）及《Last Night》（1998）兩度獲得加拿大Genie Awards影后，也曾獲艾美獎（Emmy Awards）提名。

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Sandra在台上奪獎時，情緒非常激動，除了感謝劇組、現場的演員們，還特別感謝父母，更用韓文跟台下的父母說：「我愛你。」（Getty Images）

家中唯一沒有大學學位 父母反對當演員

其後，Sandra憑醫療劇《醫人當自強》（Gray's Anatomy）中飾演「Cristina Yang」一角而人氣急升，並奪得金球獎最佳女配角。她接受美國名嘴Ellen Degeneres的訪問時透露，自己是家中唯一一個沒有大學學位的人，起初父母都不贊成自己成為演員，不過最後靠堅持及行動終於說服了父母。對於今次能夠跟《荒唐分局》（Brooklyn Nine-Nine）主角Andy Samberg在金球獎上擔任主持，不少網民都大讚兩人的合拍度和喜感，不過Sandra日前接受外國傳媒訪問時直言非常害怕，雖然自己很滿意跟Andy Samberg合作，但同時感受到承擔如此重大責任的壓力，特別考慮到自己作為韓裔女演員，這是一個很大的成就。另外，成為首位封視后的亞裔演員，這個獎項對Sandra來說是一個非常大的肯定。