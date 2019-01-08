BTS防彈少年團美國銷量第二　跑贏Justin Timberlake同Ed Sheeran

即時娛樂
撰文：
最後更新日期：

「世界彈」BTS防彈少年團去年成績優惠，成功衝出亞洲，打入美國音樂市場，擄獲不少外國A.R.M.Y（BTS防彈少年團粉絲）的心。近日美國網站BuzzAngle Music公布的「2018美國音樂產業消費報告」中可見，組合高居排行榜第二位，打敗Justin Timberlake和Ed Sheeran等國際巨星。

根據BuzzAngle Music公布的「Top Artists」榜可見，BTS防彈少年團去年在美國一共出售了603,307張專輯，以第二名的高位，屈居第一位的美國Rap歌手Eminem。60多萬張專輯之中，去年5月發行的《Love Yourself: Tear》和8月發行的《Love Yourself: Answer》足足佔了超過41萬張的銷量，而兩張專輯亦分別排行「Top Albums」上第14及18位，成為唯一進榜的亞洲歌手。

BTS防彈少年團跑贏多位國際巨星，非常巴閉！（網上截圖）

+14
+13
+12

BTS防彈少年團的好成績，更是成功打敗不少殿堂級國際歌手，包括排行第2的美國重金屬樂團Metallica、Lady Gaga & Bradley Cooper（4）、Justin Timberlake（10）、Ed Sheeran（11）和Taylor Swift（15）等，可見「世界彈」已非常成功地融入美國市場。組合的好成績當然有目共睹，更一次又一次打破自身的好紀錄，相信2019年BTS防彈少年團更大規模的活動，亦非常值得期待。

2018年組合包攬各頒獎禮大獎，可說是大豐收。（網上圖片）

+6
+5
+4
【金唱片2019】BTS防彈少年團等奪音源本賞　BIGBANG憑一首歌得獎
BTS防彈少年團與Mattel聯手推出玩具　或成Barbie以外另一經典？
【BTS防彈少年團】演唱會紀錄片70多國上映　俄羅斯禁播原因係…
【金唱片2019】BTS防彈少年團連續2年得大賞：曾因為名字而害羞
【金唱片2019】BTS奪兩獎賣口乖讚A.R.M.Y　朴佑鎮透視裝誘惑熱舞
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。