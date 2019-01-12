【張學友演唱會】歌神自認取消場次最多歌手：我明白華仔心情！

張學友《A CLASSIC TOUR學友．經典》世界巡迴演唱會開完200多場後終於重返香港，在今晚（11日）舉行的首場裏面，學友便為觀眾帶來多支首本名曲，既有勁歌，又有熱舞，令歌迷完全唔捨得走。雖然看似勢輕就熟，但學友騷後接受傳媒訪問時卻直言好緊張：「壓力大，免疫系統就差啲，上次喺高雄站已經有少少唔舒服，所以今次上台都係帶住少少唔舒服，又扭到條腰，大家都應該睇到我冇咗慣常超過90度嘅鞠躬，仲有14場，盡量小心啲。」

張學友世界巡迴演唱會尾站香港站首次演出順利結束，仲有14場，學友加油！（葉志明攝）

記者問腰傷情況如何，學友反問：「你哋覺唔覺？（唔覺。）所以情況OK，跳舞都OK，唔係好大問題。」他又笑言不用醫生隨隊，情況不嚴重：「其實醫生都有畀定藥，預防流感，食完就暈暈哋，但係冇咩影響。」他更謂因為場數多，好多情況都發生過，所以有晒應變方法。

提到同樣是「四大天王」之一的劉德華因病取消多場演唱會演出，學友坦言：「我聽到呢個消息仲驚，有心理壓力，都希望佢快啲好返！我自己就應該係取消最多嘅歌手，所以都教唔到佢咩嘢，不過就好明白取消嘅心情係點，我哋上得台梗係想好，做唔到最好已經唔好開心，做唔到件事就更加係好辛苦嘅事。」

學友坦言知道劉德華取消演出後感覺壓力更大，又指自己取消場次更多，好明白對方心情。（葉志明攝）

講到大女兒張瑤華亦是座上客，而且睇得投入又跟住唱，學友即笑說：「佢都係我歌迷之一，經過今次演唱會之後！（佢係你強心針？）佢都睇咗好多場。（拉埋佢上台表演？）唔會。」他坦言女兒都擔心他健康情況，但自己都會盡力做好、做完這個演唱會：「其實都唔係太辛苦！」

記者問學友會否拉大女兒張瑤華上台一齊唱時，他即笑住說：「唔會！」（葉志明攝）

傳聞學友巡唱後會「封咪」，他再一次辟謠：「絕對冇啲咁嘅事，其實我喺台都成日講，『睇得一場得一場，睇完就冇』，我都唔知個風係唔係主辦放出嚟！雖然冇人知聽日會點，但係我自己就鍾意做，真係鍾意喺台上表演，同埋我唔係幾鍾意退休呢件事，我希望自己可以喺唔同時間，發揮、試下唔同嘢，因為唔試就唔知，我之前都唔知自己仲跳得。」他又承認前段有少少聲沙，一來未完全開聲，二來音響未較得準：「不過後面都冇乜嘢。」