【張學友演唱會】歌神賣靚聲再賣熱舞：57歲跳成咁真係唔好講笑！

即時娛樂
撰文：
最後更新日期：

張學友A CLASSIC TOUR學友．經典 》世界巡迴演唱會由2016年開始，走遍中國各地及遠至英國法國等地舉行，演唱超過200場，可以話打破學友極限，而今晚（11/1）終於輪到香港場！學友香港紅磡體育館舉行一連15場的香港站演出，今晚的首場表演在8點15分準備開始，館內座無虛席，現場氣氛狂熱，一開始學友便在舞台中央的升降台上升起，唱着《我與你》為演唱會揭開序幕，全場歡呼聲不斷，歌迷跟著節奏揮動手中螢光棒，場面墟冚。

學友在升降舞台中升起，引起粉絲尖叫歡呼。

+6
+5
+4

之後，學友一口氣唱了多隻首本名曲，既有輕快舞曲，又有傷感情歌，到《忘記他》時，學友更與性感女舞蹈員大跳貼身舞，此外，他亦表現親民一面，期間一邊唱一邊走到舞台周圍與歌迷近距離握手。

演唱會中途，學友開玩笑問現場歌迷：「大家鍾意我跳舞嗎？」又問：「究竟仲得唔得㗎？真係仲跳得？」全場回應話：「得！」學友笑說：「我都唔呃大家，其實我都57歲啦，57歲仲跳成咁真係唔好講笑，如果今次唔睇張學友，都唔知仲有冇得睇呀，我唔知道下一次仲跳唔跳到，如果仲跳得到，我一定會仲跳！」搞到全場歡呼拍掌。

除了唱歌，學友更落力跳舞，絕無欺場。

非常親民的學友主動到台邊與歌迷握手。

【張學友演唱會】儲齊紀念品只需$1540　激罕限量碟都有得買
張學友世界巡迴演唱會高雄站尾場　親口回應封咪傳聞
張學友開騷唔只做善事　永久預留指定位置背後有洋蔥
周杰倫貴陽演唱會過百手機被盜　網友召喚罪犯剋星張學友任嘉賓
【張學友演唱會】黃牛網價格大不同　最貴可炒至萬三蚊一張飛？
張學友演唱會撲飛攻略　信用卡購票需確認身份
張學友世界巡迴「返娘家」作結 ：因為我係香港人
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。