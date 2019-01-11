【張學友演唱會】歌神賣靚聲再賣熱舞：57歲跳成咁真係唔好講笑！

張學友A CLASSIC TOUR學友．經典 》世界巡迴演唱會由2016年開始，走遍中國各地及遠至英國法國等地舉行，演唱超過200場，可以話打破學友極限，而今晚（11/1）終於輪到香港場！學友香港紅磡體育館舉行一連15場的香港站演出，今晚的首場表演在8點15分準備開始，館內座無虛席，現場氣氛狂熱，一開始學友便在舞台中央的升降台上升起，唱着《我與你》為演唱會揭開序幕，全場歡呼聲不斷，歌迷跟著節奏揮動手中螢光棒，場面墟冚。

學友在升降舞台中升起，引起粉絲尖叫歡呼。

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之後，學友一口氣唱了多隻首本名曲，既有輕快舞曲，又有傷感情歌，到《忘記他》時，學友更與性感女舞蹈員大跳貼身舞，此外，他亦表現親民一面，期間一邊唱一邊走到舞台周圍與歌迷近距離握手。

演唱會中途，學友開玩笑問現場歌迷：「大家鍾意我跳舞嗎？」又問：「究竟仲得唔得㗎？真係仲跳得？」全場回應話：「得！」學友笑說：「我都唔呃大家，其實我都57歲啦，57歲仲跳成咁真係唔好講笑，如果今次唔睇張學友，都唔知仲有冇得睇呀，我唔知道下一次仲跳唔跳到，如果仲跳得到，我一定會仲跳！」搞到全場歡呼拍掌。

除了唱歌，學友更落力跳舞，絕無欺場。