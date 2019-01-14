【生前約死後】劉心悠向海嵐到場支持　小美答應為馬浚偉填詞？

由馬浚偉自編自導自演的舞台劇《生前約死後》自開演以來反應極佳，多名圈中好友都有到場支持，包括劉心悠、向海嵐、著名填詞人小美等，令他大為感動。

劉心悠亦有到場支持好拍檔！

因合作《宮心計2深宮計》而與馬仔結緣的劉心悠大讚這是一套很值得推介的舞台劇：「過程中感受到馬仔憑劇發放的正能量， 帶觀眾進入親人難世的那種傷痛之情，但最終又能將觀眾的情緒重新納入正軌，不再沉緬過去的傷痛而勇敢面對將來。」

小美（中）表示全力支持馬仔將舞台劇搬上大銀幕，並打算介紹有實力的電影工作者給他，亦答應為馬仔11月舉行的演唱會主題曲填詞，果然是好朋友！

著名填詞人小美大讚馬仔大方拿出自己的傷痛鼓勵他人要積極面對困境：「能真正做到『燃燒自己，照亮別人』，這樣的朋友怎能不全力支持？」她隨後亦在社交網站發文分享觀後感：「馬仔親自演繹極有水準，掌控很好，徐疾有致，令看者心痛驚憂；顧美華演母親風采十足，舉止優雅，淡定、揮灑又壓場，拿揑對白更是功力盡現，完美詮釋何謂不慍不火。」

向海嵐表示將會把工作重心移回香港，希望可以多點陪伴父母。

在舞台劇《偶然·徐志摩》新加坡巡演中特別出演的向海嵐直言看見馬仔的熱誠很有感觸，亦十分支持將劇作拍成電影：「以馬仔做任何事情都認真的態度，相信一定能成功！」