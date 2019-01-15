【多謝Herman】等足五年冇諗離巢？　謝文欣：我有合約精神嘛

星夢歌手謝文欣（Ally）日前在《2018年度勁歌金曲頒獎典禮》中奪得「最受歡迎新人獎」，現場講感言時勁激動，邊啜泣邊說話，令身旁的主持人都說：「真係聽唔到你講乜。」因而成為網民熱話。

Ally在台上講感言時激動到口齒不清，主持人區永權亦不忘提醒她。（葉志明攝）

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捱足五年勁激動 Ally：多謝一直冇放棄我的人

Ally早於2013年被何哲圖（Herman）睇中，加盟星夢做歌手，但至去年才推出第一首歌，足足五年才正式出道並上台講感言，會激動也是難怪。Ally接受《香港01》訪問，對於得獎台上的一幕成為網民話題，她直言有留意，因當時太激動因此在社交網站寫下千字文多謝所有身邊的朋友：「最重要是一直相信我、一直冇放棄我的朋友！」

Ally事後在社交網站寫下「千字文」的得獎感言。（Instagram）

Ally在得獎台上一幕令吸引觀眾注意，有點眼熟的她原來在剛播畢的《大帥哥》中有份演出，劇中飾演身患鼠疫的阿芬，與冬來被困滋心苑之前，戲份如一般村民無異。翻看經歷Ally演足五年跑龍套，到《東坡家事》終於被觀眾發現與前日本女團AKB48成員渡邊麻友撞樣，因而獲得「翻版渡邊麻友」稱號，不過星夢未有因此把握機會為她鋪路，日子亦如常地過去。

觀眾認得Ally有分參與《大帥哥》，她直言是很難得的演出機會。（Instagram）

兼職化妝師慳到盡

對於網民指Ally捱足五年才等到第一個角色名，被投閒置散而為她抱不平，Ally說：「其實冇佢哋講咁差，因為我一直有主持音樂節目，好似《勁歌金曲》以及《無間音樂》，我都好感謝公司安排我做主持先，畀機會練好說話技巧，公司好多活動都有我安排我參與，呢段時間我都有練習唱歌。」即使正式成為歌手收入亦不算多，Ally透露有兼職做化妝師：「主要係幫參加宴會嘅女性同太太化妝，亦有教化妝，新娘化妝因為要好早book期，自己另有工作比較難。（足夠生活？）生活上盡量慳住嚟用、少出街，出外演出都有贊助的衫，妝就自己化，另外我同屋企人住，生活開支會細啲。」

Ally指化妝都是親力親為，更有開班教授化妝技巧。（Instagram）

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星夢大師姐變小師妹 有合約精神拒離巢

星夢頻傳菊梓喬與吳若希爭做「一姐」，《勁歌》台上亦因此成為焦點，但以加入時間計算，早於2013年加盟的Ally才是「大家姐」。提到菊梓喬、吳若希等多位歌手後來居上，甚至許廷鏗都已離巢，她笑說：「你咁講我又真係元老，但若計返星煥時期（星夢前身），吳若希加入比我早，加上計返出道時間，我都只係小師妹。（點解公司咁遲先畀你唱歌？）我又冇問，只要等待、堅持，我相信總有機會實現夢想。」提到其他藝人可能早早解約離巢，Ally笑言：「我有合約精神嘛，我都試過同人比較，有唔開心，但或者呢個Timing啱我多啲，我呢一刻係身心都準備好嘅狀態。」

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