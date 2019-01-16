【心冤．專訪】與謝君豪帝后對決　惠英紅︰他的演技霸道又鋒利

由惠英紅、謝君豪主演，福斯傳媒集團（Fox Networks Group）製作的原創華語迷你劇《心冤》，播出以來都極具話題。去到第三集，重頭戲是以大角咀弒父母案作藍本，拍出最算腥的一集。 講到這幕，惠英紅想起當日拍攝時，踏進「兇案現場」一刻，已感到很逼真，重點不是血腥感覺，而是那股腥臭味。惠英紅︰「完全覺得好像去到兇案現場一樣。」原來這股味道，是基於一個「錯誤」的設定所成。

兩位影帝后首度合作，紅姐坦言都有壓力。（陳順禎 攝）

就似踏進兇案現場一樣

紅姐憶述當日去到拍攝現場，剛剛是劇組拍完碎屍那幕的後兩日，於是一踏入去，就有股濃烈的臭味，事源是劇組用上真豬的肉和內臟去模擬人體器官，結果拍了兩日，全部都腐爛變臭。「整間屋都好臭，劇情還要我親手去摸每件證物，我一打開個箱，那份臭味是臭到對眼覺得好澀，冇辦法睜開。」

不用踏進現場拍攝的謝君豪，在旁笑稱︰「臭到澀眼的確是更高層次。」紅姐沒這麼好氣，繼續訴說下去︰「我還要煞有介事地走去研究這是甚麼骨，而且周地都是碎肉，整間屋臭到不得了。當我踩過地上黐立立的血漿時，感覺很不爽，現場又多蟑螂，完全就似去到真正的兇案現場一樣。」

影帝跟年輕演員較量

講番兩位金馬影帝后首次合作，紅姐笑說都有壓力。「舞台劇演員訓練出來，在揣摩角色上是霸道一點，鋒利一點，跟他又未合作過，要做心理醫生揣摩下他演繹與真實性格有甚麼差別。」一頂高帽來到，謝君豪也不是雙手接住，也要回兩句︰「我們本身不認識，久仰大名，還要是幾屆金像影后。」

帝后互相較量當然好睇，但一眾後輩的努力也夠兩位佩服。謝君豪︰「阮德鏘是專登增肥去演這個角色，好有特色，他不是演出來，好似自己就是那個人一樣。」就連紅姐都讚他有心演。惠英紅︰「他要演一個外形似肥貓，有少少智障的角色，可見他用心去演。」

跟一眾新演員合作，當中的驚喜令兩位前輩感到欣慰。（陳順禎 攝）

用心的還有戲中三位新演員，小肥（徐志勇）、吳肇軒、談善言。惠英紅︰「全套劇有3個單元，其實3位都是故事人物，我們只是配角，重點都是放在案件上。成班年輕演員都好積極，就似餓狼一樣撲出來，全部跟你廝殺一樣……」謝君豪也喜歡見到這班新演員︰「對住他們是開心的，他們不會因為資歷未夠，我們要用力去托他們上去，完全沒有這個負擔。」幾位新演員獲力讚，應該甜在心。