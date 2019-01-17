吳彥祖44歲靚仔樣完勝？　外國網民狠批鹿晗「以為係女人」

模特兒出身的吳彥祖（Daniel）一直憑高大及靚仔樣取勝，在廣告界及電影界同樣受到歡迎，近日他與內地新一代高顏值演員鹿晗拍攝了一輯男士保養品廣告，兩代男神合作，想不到網友眼中高低立見。

網友都傾向支持男人味代表吳彥祖。（微博圖片）

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Daniel曾憑《魔獸：崛起》（Warcraft: The Beginning）殺入荷里活，加上近年他監製並演出了一連三季《荒原》（Into the Badlands），網上儲落不少中外粉絲。想不到貼文一出，網民的反應一面倒支持Daniel，普遍外國網友都指鹿晗形象太女性化，更說：「你沒說還以為是個女人。」更有操中文的網友說：「一個漢子，一個娘子。」更有人總結網民評價形容是「公開處決」。

09年《竊聽風雲》的吳彥祖與今日相比，十年如一日。（網上圖片，視覺中國）

雖然Daniel已屆44歲但佬味勁濃，若以近日藝人潮玩的「十年挑戰」一比，今日的他比十年前《新宿事件》時相比依然型爆，更另有一番味道！在28歲的鹿晗面前毫不輸蝕，其實他曾與不少中外型男合照，當中以與荷里活男神畢彼特（Brad Pitt）的合照最令人形象深刻，不少人都大讚Daniel保養得誼。

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吳彥祖早前在品牌活動上與畢彼特同場，中西兩大型男合照成為佳話。（視覺中國）

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