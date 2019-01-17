【心冤】飾演葵涌警察宿舍滅門案兇手　邵仲衡：演得好有快感！

福斯傳媒集團（Fox Networks Group）製作的原創華語迷你劇《心冤》，由首次拍攝劇集的葉念琛執導。劇集演員陣容強勁，製作媲美電影級數，由惠英紅及謝君豪擔任主演。《心冤》故事主要講述飾演破案無數的女督察寶飛鳳（惠英紅飾），面對同屬高級警務人員的丈夫劉偉義（黃秋生飾）捲入殺警事件，並與祁德勝（謝君豪飾）展開正面交鋒，日常行動受祁德勝一隊貼身監視及調查。而下周一（21/1）播出的第四集，就改編了警察宿舍滅門案，由邵仲衡飾演貪得無厭的姦夫，將飾演情婦的張紋嘉一家殺清光。

邵仲衡在劇中飾演貪得無厭的姦夫，將飾演情婦的張紋嘉及小肥一家殺清光。（劇照）

女戶主頭顱扭曲180度 警方曾懷疑是大耳聾追債

於1987年4月7日發生的葵涌警察宿舍滅門案轟動全港，任職機動部隊的34歲警員鄭炳和、30歲姓妻子李鳳鳴及一對子女，一家四口均被發現在單位內，遭人斬殺。據當年報道指，鄭炳和兄長跟朋友到宿舍探望鄭炳和時，發現大門沒有關上，推開後見到屋內滿布鮮血，更傳出陣陣屍臭，故立即報警，因而揭發事件。

警方到場後，發現鄭炳和被發現身纏電線，一對子女就分別被棉被包裹着。最恐怖的，就是倒臥在廚房地上的李鳳鳴。她以俯伏姿勢倒在地上，但頭顱遭斬至「吊吊揈」，並以180度被扭至臉孔朝天。因為四人已死去3日，屍體已經嚴重腐爛，屍水更流到一地都是。據知，當時有執勤的警員被屋內的恐怖場景嚇呆，更有人忍不住當場嘔吐。雖然現場沒有找到兇器，但鄭炳和身旁就留下一張寫着「欠債還錢」的字條，同時因為鄭炳和生前好賭成性曾欠巨債，令警方一度懷疑是「大耳窿」所為。

邵仲衡在殺死小肥一家四口後，將梳打粉及咖啡粉癖屍臭味，最終因為停電而令屍體被發現。（劇照）

行兇時出「意外」 情夫一不做二不休殺全家

這件滅門慘案差點成為懸案，經過多個月的調查，警方憑現場留下的字條找到重要線索，更查出在舞廳任職的25歲男子黎新來跟女死者李鳳鳴有染。在審訊期間，黎新來和盤托出表示兇案由女死者策劃，因為跟丈夫鄭炳和感情破裂，便合謀將鄭殺死。事發當日，即4月3日，李鳳鳴帶黎新來入屋，原先計劃殺夫後嫁禍給「大耳窿」。行兇期間竟被鄭的一對子女目睹案發經過，黎新來為免惡行被揭發，而將一對子女滅口，而李鳳鳴就在保護子女時喪命。黎新來依例判處死判，更在1988年12月申請上訴被駁回，其後在1990年獲特赦改為終身監禁。

邵仲衡與張紋嘉在劇中，因金錢瓜葛而惹來殺身之禍。（劇照）

（注：內有劇透，逃生門在此）

邵仲衡：演呢個角色好有快感！

今次《心冤》改編後的版本跟真人真事有所不同，警員韋以江（小肥飾）因賭而欠下巨債，幸運地中了六合彩後還清賭債後一心跟飾演阿琴的張紋嘉與一對子女離開香港。在壽司店工作的阿琴跟丈夫關係惡劣而就先後搭上壽司師傅及老闆陳四季（邵仲衡飾），雖然阿琴決定跟丈夫修補關係，但被陳四季搵上門，以性交片段威脅阿琴交出巨額。被韋以江發現後，陳四季將對方割頸，然後索性將阿琴及其子女滅口。為了掩飾罪行，陳四季在殺死阿琴一家四口後，將梳打粉及咖啡粉癖屍臭味，最終因為大廈停電而令屍體被發現。

對於飾演變態殺人角色陳四季，「大佬孝」邵仲衡回應《香港01》時指，不覺得今次演出「重口味」：「其實冇咩特別，我諗其實係一個Fantasy，現實生活冇機會，成日諗下做一啲唔同嘅事，今次陳四季呢個角色，係一個唯利是圖，為錢咩都去做，徹頭徹尾係一個壞人，對我嚟講，呢種事係喺一個我係現實生活做唔到嘅嘢，所以（這次演出）好有快感嘅一件事！」問他跟「影后」惠英姐對戲有甚麼感受，邵仲衡坦言相當享受：「我諗係每個演員都係喜歡同一啲上乘、頂尖嘅對手做對手戲，今次係一個好好嘅經驗！」覺得效果如何？他說尚未收看，但信心十足。「我自己未睇過，但導演最初搵我，就已經講呢樣嘢，我覺得係聽見都放心，因為係葉念琛做導演，同阿巢（巢志豪）做導演，我諗呢樣反而係同Crystal張紋嘉去做呢樣嘢，佢又放開去做，Crystal本身係一個做舞台劇，好肯去做戲嘅人，其實係樂趣，成件事都係一個好開心嘅經驗，希望出來效果好，希望下星期一出街反應好。」