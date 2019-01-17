新組合Pinkfantasy戴兔仔頭套上台　5大韓國騎呢女團你認到幾多？

韓國的演藝事業蓬勃，不難在街頭遇到身份是練習生的青少年。一年幾百團組合出道，相信不熟悉K-Pop的讀者，大多只知道TWICE、BLACKPINK和Red Velvet等當紅女團。激烈競選加上沒有大型公司的支持下，不少公司都出盡奇招，性感騎呢樣樣齊，只為求一條生路。

Pinkfantasy中的大王，因兔仔頭套而引起話題。（網上圖片）

Pinkfantasy（핑크판타지）：

於去年10月出道的新人女團Pinkfantasy，組合由8位成員組成。由於其中一位成員從未公開其身份，只會戴上大型兔仔頭套現身，所以近日在韓國成功造成話題。身份秘密的成員又名大王（譯音），外界都紛紛猜測其身份是所屬公司社長，但官方只透露大王是1989出生的正式成員。除了一同上音樂節目打歌外，大王亦會出席粉絲簽名會等。由於身份成謎，成功吸引大眾的視線，官方更講到組合登上Billboard一位便會公開其身份。

相信沒有留意K-Pop的讀者，都必定看過這套「粉紅腸仔裝」。（網上圖片）

Six Bomb（식스밤）：

Six Bomb可能未必個個有印象，可是提到「粉紅腸仔裝」，相信K-Pop粉絲必定知道！2012年出道的Six Bomb，2016年憑著粉紅色連身服引起話題。不過由於衣服過度貼身，令女性下體現型，被韓國網民批評低俗外，更被各大電視台封殺。其後組合重金投放一億韓元，直播4位成員的整容實錄，戴著面具都要上電視打歌，又再被指吹捧整容風氣。上年組合再下一城，拍攝AV視感的預告影片再回歸樂壇，可是搏到盡都對人氣幫助不大。

Stella被認為最具性感形象和反轉魅力的女團，可惜一直星路平平。（網上圖片）

Stellar（스텔라）：

其實Stellar不算非常騎呢的韓國女團，只是組合出道初期不順，被迫下轉走性感女團風。初出道的Stellar由神話Eric擔任製作人，出道初偏走可愛風，可惜一直沒有話題性。直至2014年，公司決定把心一橫，讓組合風格突變，推出充滿性暗示的歌曲《Marionette》。雖然的確有提升組合話題性，可是並沒有爆紅。而之後幾次回歸後，Stellar最終在上年2月正式解散。解散後前成員佳英接受傳媒訪問時曾提及，當時因要走性感令她至今也有陰影。

4L的MV充斥大量性暗示的動作，絕對是兒童不宜！（網上圖片）

4L（포엘）：

如果覺得Stellar已經過份性感，出道標榜是19禁女子團體的4L相信會更震撼。2014年出道的4L，出道以來只推出過一首歌曲《Move》就解散。而從MV可見，《Move》當然不乏大量充滿性暗示的舞蹈動作。穿上極似內衣的4位成員，更在地上大跳自摸動作，其中更直接對著鏡頭腿張開，意識相當不良。不過始終是有發展限制的女團，2015年開始成員相繼離開各自重新出道，讓組合極速走進歷史。

Piggy Dolls突然反口各自減肥，難怪粉絲覺得被背叛。（網上圖片）

Piggy Dolls（피기돌스）：

2011年出道的韓國女聲女團Piggy Dolls，由三位體型重量級成員組成。出道當時除了唱功了得外，三人加起來超過240公斤的體重，隨即讓組合人氣急升。由於韓國審美觀標榜瘦，有重量級組合出道本來已經話題十足！當時三人就像替「肥人」發聲一樣，獲大量粉絲支持。可是沒想到下一次回歸時，每位成員竟各自減重近20公斤。不少支持者覺得被背叛，因此狠心脫飯。2013年原先三位成員突然被退隊，換上另外三名全新成員，而熱度也漸漸減退。