BLACKPINK Jennie生日貼童年照證天然　承諾保護Lisa不被種族歧視

1月16日韓國人氣女團BLACKPINK成員Jennie的23歲生日，為了慶祝生日，官方罕有地公開了她的童年照，獲BLINK（BLACKPINK粉絲）大讚可愛。而隊友Jisoo、Rosé和Lisa都有分別上傳照片和影片，可見4人之間感情非常深厚。早前Lisa在韓國遇到種族歧視，Jennie也第一時間走出黎說會保護她。

適逢今天是Jennie的生日，YG娛樂特別上傳了她的童年照片。兒時的Jennie除了有少許嬰兒肥外，精緻的五官與現時零差別，再一次證明她是天然美女的事實。照片上傳後立即引起迴響，BLINK大讚童年照可愛外，亦開始在網上瘋傳。而BLACKPINK三名隊友則在各自Instagram上傳日常照片，慶祝Jennie生日快樂。其中Jisoo在限時動態上載Jennie表演《SOLO》的影片，可見4人姐妹情深。

Jennie從少就有著精緻的五官，與現時的她毫無分別。（網上圖片）

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雖然YG娛樂經常被批評資源分配不公，Jennie更被稱為「YG小公主」，可是謠言完全不影響4人的感情。近日Lisa在韓國受到部分網民攻擊，形容她卸妝後只是一名泰國女子，有種族歧視的嫌疑。其後粉絲發起了「#RespectLisa」的運動外，Jennie日前在BLACKPINK曼谷演唱會上就向大家說：「大家應該為Lisa感到驕傲…」更講到：「我想在Lisa的家鄉讓大家知道，我們會好好照顧Lisa！」向粉絲保證Lisa不會被惡言攻擊得到。

Jennie知道Lisa因惡評而受苦，所以特別在演唱會上保證大家都會好好照顧她。（影片截圖）