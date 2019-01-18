勁歌頒獎禮前夕落街放狗疑似喪喊　菊梓喬：畀咗好大壓力自己

菊梓喬（hana）、余詩曼及李丞責今日（18/1）出席在跑馬地舉行的「農曆新年賽馬日」記者會，為大家預告一連串精彩活動。屬虎的hana更即場獲得玄學家大帥李丞責贈言美句：「師父話屬虎年嘅人唔可以獨行獨往，因為本身虎嘅性格係獨立，慣咗自己生活，我都覺得自己有啲相似，師父仲話最好跟隨大隊同埋近多啲豬年嘅朋友，咁樣對自己嘅運程就會更加順。」

Hana表示今的一年，會更加努力唱好每一個作品回饋歌迷。（黃國立攝）

菊梓喬本名是陳曉怡，當年舊唱片公司搵玄學家提名改字，排列出幾個名子供選擇：，Hana直言：「自己對玄學嘅嘢都好相信，我個名搵咗玄學師父計算出嚟，有分木字同其他部首，之後我哋仲將幾個名放係網上畀大家選，師父話呢幾名對事業都有幫助，最後選咗菊梓喬呢個名。」

有傳Hana與吳若希因爭奪「星夢一姐」不和，Hana覺得一笑置之。（黃國立攝）

日前有指菊梓喬（Hana)在《勁歌頒獎典禮2018》前夕壓力爆煲，晚上帶狗落街散步時，接聽電話後，情緒突然激動狂哭，Hana笑言：「自己成日落街放狗都畀人影，其實我平時冇乜活動通常都係放狗，可能有時候激動咗少少啦，其實我唔係好記得當日我傾嗰個電話係咩內容，可能嗰段時間病，病得好犀利，可能畀咗好大壓力自己，頒獎前夕係有壓力，但相對唔舒服壓力大一點，因為唔舒服係會影響表演，我覺得最擺上心係呢樣嘢，亦都係好嬲自己嘅一樣嘢。」