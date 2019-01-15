「最受歡迎女歌星」菊梓喬反擊謠言網民撐　不足一小時急刪文？

歌手菊梓喬（Hana）日前在《2018年度勁歌金曲頒獎典禮》中，成功撼贏容祖兒、吳若希等勁敵奪得「最受歡迎女歌星」大獎，加上歌曲獎及其他一連獲得六個獎項，成為當晚大嬴家。得獎後第一件事Hana選擇反擊謠言，莫非升呢為「最受歡迎女歌星」後特別有「牙力」？

Hana一口氣抱走六個獎，被指力壓吳若希成為「星夢一姐」。（Instagram）

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其實Hana在星夢發展兩年多，一躍成為一線女歌手，正亦如其他藝人一樣，她的身邊出現了不少謠言，特別是早年她在台灣發展的一段時間成為「黑歷史」，當年她曾以本名陳曉怡參與綜藝節目演出，至近年才回港加入星夢，爆紅後便被翻舊帳。

Hana昔日參加台灣綜藝節目的資料仍在網上流傳，其個人資料與現時有出入。（網上圖片）

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而Hana今日（15日）在社交網站發文，就謠言一一作反擊，根據昔日她參與綜藝節目的資料，有指她是1982出生，Hana首先就年齡作回應：「沒有虛報年齡，1986年出世是出世紙身分證寫的。」

Hana就四大謠言一一回應反擊。（Instagram）

原名「陳曉怡」的Hana至香港發展時使用英文名，後來再以網上招募方式，從多個名字選中「菊梓喬」作藝名，她說：「沒有改名換姓，菊梓喬只是一個藝名，父母亦都同意。」她又否認買點擊率：「有多餘錢我寧願拿去交租食飯。」

不足一小時Hana便刪去文章，最新相片只剩下星夢大合照。（Instagram）

最後，Hana寫道「分享經歷，沒有感到人生悲慘，反而令我更珍惜所有。（不尊重別人但請尊重自己）」，似乎Hana整段文章都是有感而發，才一一作出澄清。不過，發文後不足一小時Hana便將文章刪除，在刪除前已獲得四千多讚好，好多網友都表態支持她，但未知何故刪去文章。