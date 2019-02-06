【荷里活有個大老千．專訪】鄭則仕自認小演員：喊唔等於悲涼

《荷里活有個大老千》一劇請來重量級演員鄭則仕（飾：龍四）擔任主角，講述一個老千成為片場製片的故事。雖前車可鑑，大眾都對此劇持兩極意見，有人認為「王晶出品」，均離不開「屎尿屁」；又有人認為此劇可觀性甚高，能為王晶「洗底」。姑勿論「王晶出品」代表爛片與否，單是兩屆影帝坐陣，就已經十分有吸引力。

《何必有我》的角色「肥貓」為鄭則仕（Kent哥）帶來一個又一個的事業高峰。（截圖）

鄭則仕（Kent哥）表示：「做戲做到冇人睇我為止。」（梁碧玲攝）

「武有洪金寶，文有鄭則仕」80、90年代正值香港電影巔峰時期，銀幕中卻經常出現兩個「肥佬」，一位是當年的武打巨星、「七小福」中的大師兄洪金寶，另一位是以演技而聞名的鄭則仕。雖然，在2019年的今天稱呼他為「Kent哥」、「龍四」可能較為適合；不過，稱呼他為「肥貓」又或是「肥波」似乎更符合大眾對他的印象。

「龍四」其實同「肥貓」都有幾分相似，不過Kent哥就表示「似都唔出奇」。（截圖）

「肥貓」一詞嚴如是鄭則仕的藝名



訪問正式開始之前，筆者與Kent哥碰面時，就如大家在路上偶遇兒時偶像般。雖貌似有少許不專業，但亦難掩興奮之情。碰面之時，「套《追龍》好好睇」、「我細細個就睇你做戲㗎」這兩句已衝口而出。他聽到時，便露出招牌的笑容，說：「係吖，『肥貓』吖嘛！好多呢個年齡嘅人都係咁講。」之後亦即引申出一個問題：「『肥貓』個名跟咗你卅幾年喎，係好定唔好？」他即回答說：「有好有唔好啦。」

「肥貓」的成功，亦令他變成了八九年代，電影界的「傻仔」代名詞。（截圖）

鄭則仕的演技從來都不止於「演」，而是創造出一個戲中的角色。（梁碧玲攝）

小學生也以為鄭則仕是真正的智障人仕



Kent哥續說：「好呢，係大家過咗咁耐都仲記得你；唔好呢，係會焗限咗自己可以做嘅角色。因為個個都記得你係『肥貓』。」正式「Load機」訪問之時，他說了一件趣事。「嗰時係啱啱上緊《低一點的天空》，有一次我喺南華會打保齡球，咁啱有有班學生行過。佢哋仲講：『哈哈哈，傻仔打保齡球，傻仔都識打保齡球。』」他敘述此事臉帶笑容，似乎並沒有因被誤認為是「傻仔」而不滿。「肥貓停留咗喺某個時空裏面，啲人見到就當係嗰個歲數嘅嘢，唔理你係幾多歲，見到呢個肥貓就定向咗喺嗰度，呢個係自己都覺得好好玩嘅嘢。」

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俄國著名戲劇和表演理論家，史坦尼斯拉夫斯基（Stanislavski）在《演員自我修養》書中說過：「不能創造那連你自己都不相信的、連你自己都認為是不真實的東西。」即作為演員，需要創造一個自己也相信是真實存在的角色，又或是完完全全的代入，成為那一個人物，才能夠感動觀眾。正因「肥貓」被創造成一個有血有肉的人物，才會令大家留下如斯深刻的印象。

見到鄭則仕，就總會想起「肥貓」，這就是他成功之處。（梁碧玲攝）

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鄭則仕做甚麼角色也似「肥貓」？



無綫劇集《荷里活有個大老千》播出之時，有人批評「龍四」總是有「肥貓」的影子。問到他會否在演戲時，將「肥貓」的某部份混入了「龍四」當中？他坦言：「呢個我唔敢保證，因為我做嗰時冇諗呢樣嘢，但係我哋呢啲小演員，犯呢啲錯都唔出奇。」及後，他引用了羅拔迪尼路（Robert De Niro）作例子：「我唔係好似Robert De Niro咁係國際大明星。將佢哋嘅戲睇返，又做忠又做奸，你可能會話：『表情咪又咁樣。』但係如果用個表情去衡量嘅話，當然有好多嘢會相似，因為塊面個肌肉組織有限度。我覺得睇戲要做呢，唔係睇個面部，係要睇個角色嘅血肉，即係Robert De Niro做《教父》嘅時候，同佢做《非常外父》一唔一樣？你睇佢都係嗰個人做，都係嗰個表情，但係佢做緊佢個性格。」

《跛豪》中的黑社會大佬「肥波」，亦是鄭則仕的代表作之一。（截圖）

角色的「血肉」比造型更重要

鄭則仕：「造型只係包裝，有時並唔係我哋主導。譬如服裝指導，佢哋話係咁咪咁囉。我唔會同佢哋拗撬，因為交得畀佢，佢有咁嘅權力決定，呢一樣嘢我好少堅持。但係角色血肉上面我會堅持好多，譬如呢一場戲要喊，其實唔會喊，唔係話喊就係悲涼㗎嘛，有冇聽過淚向肚中流？喊都有唔同樣，我覺得觀眾睇嗰陣，係跟緊呢個人嘅性格行，唔係純粹跟個樣、包裝或者個表情唔一樣就係唔一樣，而係我睇緊嗰時我係了解緊個心。」

在《荷里活有個大老千》中，總會看到不少鄭則仕演過的角色的影子。（截圖）