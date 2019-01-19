陳瀅否認與陳家樂同遊日本：我知道好多人都好鍾意我哋兩個

陳瀅今日（19/1）出席中環舉行的《花轆Look嘉年華》擔任慈善大使，這個嘉年華是由一眾傷殘人士參與籌劃，融合輪椅花車巡遊活動，讓公眾了解傷健共融的訊息，現場更設有攤位遊戲。陳瀅表示：「以往對傷殘人士嘅感覺係覺得佢哋有困難嘅，第一時間睇下有咩需要幫助，頭先認識咗呢個活動之後，其實佢哋想帶出嘅訊息係同我之前諗嘅嘢係相反，因為佢哋嘅理念係覺得輪椅係我哋嘅工具，唔代表你可以用一個歧視眼光覺得我哋需要你去幫我哋，想大家都覺得傷殘人士都係正常人。」

陳瀅公開擇偶條件，男仔要細心及愛錫自己，最重要是能夠溝通得到。（葉志明攝）

有指早前陳瀅與緋聞陳家樂把臂同遊東京，事後更孖住返香港，兩人到達香港國際機場時怕被人認出，故意分別前後腳步出機場，警覺性甚高，起初家樂準備乘搭巴士離開，期間不停通電話，但最後拆返乘搭機鐵到家住九龍站的陳瀅會合，最終發現記者敗走收場。陳瀅接受《香港01》訪問時說：「其實冇被影到，我係有去日本，但係同幾個中學同學一齊去，有男又有女，唔知係咪有人睇錯認錯，總之我係同幾個中學同學去日本玩。我亦知道家樂都去咗日本玩，其實同一時間都有好多人都去咗日本玩嘅，可能朋友們見到我哋社交網站Post咗日本啲相，咁就認為我哋係一齊去啦。我知道好多人都好鍾意我哋兩個，呢種熱情係好嘅，因為我哋兩個啱啱拍完《廉政行動2019》，將會3月尾首播，好希望大家keep住咁鍾意我哋嗰種感覺到3月尾。」

陳瀅表示自己希望在35歲前結婚生子，組織一個家庭。（葉志明攝）

陳家樂在陳瀅眼中又是一個怎樣的人呢？陳瀅甜絲絲地說：「係一個好落力做嘢嘅人，又好乖又孝順嘅男仔，同佢拍攝期間佢又好捱得，有時做演員日夜顛倒，做到攰都會『甩』場（休息）。喺呢四個月裡，佢從來都冇，所以覺得呢個男仔都好捱得，佢係抵讚！」會唔會有機會同家樂發展？她說：「暫時都唔會啦，因為啱啱將手頭上嘅劇拍完，忙咗成年想休息一下陪下屋企人，想用返少少時間從整自己個Life，睇下可唔可迎接到新嘅戀情。」

如果真的有機會發展感情，介唔介意家樂與余香凝有過一段情而卻步？又或者將你及她作比較？陳瀅直言：「咁其實每一個人都會有過去嘅，每個人都會有拍過拖，有唔同嘅之前愛情及戀情，好難去對比嘅。」

+ 19 + 18 + 17

+ 9 + 8 + 7

為情人節增添更多意義！請即入去「01心意」平台支持和諧之家，捐款$214，香港01送您兩張「友人抱抱音樂會」門票，同您一齊重新定義214。門票數量有限，送完即止。（推廣日期： 1月9日至1月21日）：https://heart.hk01.com/zh/project/10083