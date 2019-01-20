FTIsland翻唱Supper Momnet廣東話歌　SEVENTEEN標準唱《那些年》

《Music Bank In Hong Kong》昨晚在香港亞洲國際博覽館舉行，6組韓國人氣歌手TWICE、SEVENTEEN、NUEST' W和MONSTA X、Ailee和FTIsland都有出席。而大勢演員朴寶劍、TWICE多賢和主播陳貝兒則擔任主持。講到粉絲最期待當然是特別舞台，而昨天也不負粉絲期望，共有5個驚喜演出，包括唱廣東話歌等。

昨天TWICE Momo、Mina、多賢和彩瑛就驚喜帶來SHINee泰民的Solo歌《MOVE》，Momo已多次在不同節目和簽名會上小跳一段，而昨晚粉絲終於等到4人的完整舞台。合力帶來充滿男性美的反轉舞台外，又不乏加入女生的性感元素，其中Mina和Momo的腹肌尤其吸睛！除此之外，MONSTA X就向前輩2PM致敬，翻唱組合金曲《Heartbeat》，玟赫就連髮型都跟到足。爆肌團當然不負眾望，穿上透視裝出場，再由爆衫擔當的元虎以扯開恤衫，大曬胸肌完結野性的舞台。而Ailee則與SEVENTEEN的S.coups、Vernon 和Woozi合唱《Q&A》。

TWICE昨天帶來《MOVE》表演，Momo展露出標準身型。（網上圖片）

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一場來到香港的FTIsland就非常有心，特別苦練廣東話，翻唱Supper Momnet與日本樂團合唱的《To Whom》。雖然發音未必是最標準，不過心意就非常搭夠，不少粉絲都立即拿起手機，紀錄這珍貴的場面。而SEVENTEEN兩位中國成員The8和Jun就帶領圓佑、Joshua、Woozi、DK和勝寛，為香港粉絲唱出《那些年》。可能因為有中國成員的幫忙，5位韓國成員的中文發音都非常標準。他們更請現場觀眾一同大合唱，亦有人舉起手機燈伴隨音樂揮動。

FTIsland苦練廣東話翻唱Supper Momnet，獲粉絲大讚非常有心。（網上圖片）