TWICE周子瑜無懼網友死亡恐嚇　與朴寶劍、SEVENTEEN凌晨抵港開騷

《Music Bank In Hong Kong》將於今晚（19日）假香港亞洲國際博覽館舉行。擔任主持人的朴寶劍，以及一眾人氣歌手TWICE、SEVENTEEN、NUEST' W和MONSTA X等凌晨陸續抵港。前天接獲死亡恐嚇的子瑜，似乎未有受事情影響，照樣與隊友一同出發。

《Music Bank World Tour》事隔7年再來香港錄影，由近期出演《男朋友》的大勢小鮮肉演員朴寶劍擔任主持外，亦邀請了TWICE、Ailee、SEVENTEEN、NUEST'W、MONSTA X和FTIsland，共6組當紅偶像歌手出席，可說是陣容頂盛。而一眾藝人於今天（19/1）凌晨陸續抵港，為今晚的大型演出做好準備。即使航班有延誤，不過現場影片可見，仍然吸引了過百名粉絲到機場接機。

子瑜接死亡恐嚇後，昨晚首次公開露面，未知心情有否受影響。（Viu《K1頭條》提供）

TWICE直播期間，有人留言聲稱要殺死子瑜。（網上圖片）

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網友恐嚇：30日內殺死你！

其中TWICE子瑜於17日開直播時，有一名網友在留言「I KILL YOU TZUYU IN 30.01.2019. I PROMISE」，聲稱將於30日殺死她，令ONCE（TWICE粉絲）十分擔心。而周五（18/1）子瑜與隊友於仁川機場出發時，都有向鏡頭面露笑容，可是強顏歡笑的樣子卻令粉絲更加心痛。抵達香港後，TWICE一行人立即登上由大會準備的旅遊巴，沒有表情的子瑜都未有向車外粉絲打招呼。希望公司能加強保安，消除成員們和粉絲的憂慮，亦希望今晚表演不受影響。

朴寶劍抵港後，親民向香港粉絲揮手。（網上圖片）