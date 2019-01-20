吳秀波被貶為國民渣男　教你分渣男五大特質

50歲已婚內地男星吳秀波，去年被爆一腳踏幾船，更性侵未成年少女。近日再陷入桃色負面新聞，盛傳他設局令「小三」陳昱霖入獄，當然女方不值得同情，但男方的行為也令人心寒，消息一出不僅令外界一片嘩然，就連演藝界同行及網絡名人，包括金星、王思聰及著名編劇都群起發微博聲討。

吳秀波因為桃色負面新聞，由「國民老公」被貶為「國民渣男」。（視覺中國）

其他圈中名人對吳秀波的評論：

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原本吳秀波在世人眼中，是一位好好先生，更有「國民老公」之稱，如今，卻成為「國民渣男」、「演藝圈第一禽獸」。「成世人流流長，總會愛上幾個人渣」，你是不是「渣男收割機」？以下有一些渣男特質，姊妹們要留意了！

1. 從不公開與你的戀人關係

交往初期不公開還算正常，但如果拍拖日子不短了，除非二人有共識，否則他還是遲遲不肯公開關係，不介紹你給他的朋友認識，更在拍拖時遇上朋友而不知所措，就要小心了，很有可能他不只你一個女朋友。

如果他不願意給你名份，就不要犯賤繼續這段關係了。（視覺中國）

2. 說話刻薄 經常貶低你的價值

經常對你的外表和能力作出批評，不是單純的玩笑，而是那種讓人聽了會覺得難堪、無地自容的說話，例如批評你身材「又肥又矮」、「蠢到死，咁都唔識」、「你唔死都無用」等等。

經常對你說話刻薄的，令你難堪的，多數都是渣男。（視覺中國）

3. 容易因小事暴怒

小小事情都要自吹自擂的男人，特別喜歡別人的吹捧，喜歡愛炫耀自己，通常這種男人都是比較自卑，特別缺乏自信，內心脆弱，因為自己能力不足，所以很容易覺得別人看不起自己，所以很容易因女友一句半句說話而暴怒。

經常容易暴怒的人，請立即遠離他們！（視覺中國）

4. 出手打女人

出手打女人，渣男無誤！！出得第一次手打女人的人，就會出第二次，而且他們總會在之後想盡一切辦法補償你，讓你覺得他不會再犯，當然你還是可以勉強給予一次改過機會，但若有第二次出手就真的不用再糾纏下去了，一味的容忍，只會讓他變本加厲，好好愛惜自己，遠離暴力男！

基本上打女人可以馬上獲得渣男認證。（視覺中國）

5. 經常與其他女生曖昧 卻指責你不信任

明明已經有一個正印女朋友，但經常與其他女生在言語和行為上有曖昧，例如頻密地與異常單獨外出，每天與女生whatsapp ，互講早晨晚安，但其他內容不是說公事。如果你懷疑他，他還跟你說跟她們只是普通朋友，反過來指責你不信任他。有時他們不一定跟這些女生發展其他關係，但不避嫌地與異常曖昧，相信對你的感情認真極有限。

經常與其他異常曖昧，是不尊重另一半的行為。（視覺中國）

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