《潘達斯奈基》《蒙上你的眼》二揀一　Netflix最佳電影花落誰家

由奧斯卡影后珊迪娜布洛（Sandra Bullock）主演的Netflix原創驚悚電影《蒙上你的眼》（Bird Box），去年底上線後創下好成績，首周超過4千萬個帳戶至少看完全片70 %內容，成為Netflix有史以來首周觀看表現最好的原創電影。那麼科幻神劇《黑鏡》特別節目《黑鏡：潘達斯奈基》（Black Mirror：Bandersnatch）呢？該片破天荒應用互動觀影，讓觀眾得以自行選擇劇情走向，是否也同樣受到觀眾喜愛？

《黑鏡：潘達斯奈基》劇照（Netflix）

日前TheWrap訪問《黑鏡》主創Charlie Brooker，給予的答案非常幽默，他表示：「除非成績超越《蒙上你的眼》，不然我希望他們別揭露。」

玩笑歸玩笑，Charlie Brooker似乎非常樂意和Netflix合作，因為這意味着你不用像傳統電視一樣去管收視率或廣告受眾。

《黑鏡：潘達斯奈基》破天荒應用互動觀影，點圖欣賞更多劇照▼

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Charlie Brooker說：「我覺得Netflix不告訴我們、不公開數據讓我感到很自在……你可以不用擔心那個方面非常棒……如果發現地表上每個人都看《黑鏡：潘達斯奈基》超過一百遍，我就會希望他們大聲說出來。」

被問及若《黑鏡：潘達斯奈基》的觀看人數真的超越《蒙上你的眼》，他會怎麼作呢？Charlie Brooker開玩笑地說：「我會打給珊迪娜布洛，到時希望Netflix已經跟她說了。」

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