【童心無歸處】奇案22年後有新進展？　孌童犯寫信認兇手有先例

1996年12月26日發生了一件轟動全美國的案件。曾獲得「美國小小姐」冠軍的6歲選美小天后拉姆齊（JonBenét Ramsey），被發現陳屍在科羅拉多州博爾德的寓所地牢，死前曾遭性侵，頭部受重創，被勒窒息而死。同時在家中發現一封勒索信，信中要求交出11萬8千美元，其衣服上的卻發現一名屬於身份未明的男人的DNA，多年來一直都未能將真兇緝拿歸案。而Netflix節目《童心無歸處》（Casting JonBenet）中，就以另類手法審視這單懸案。

JonBenét Ramsey生於小康之家，因為樣子甜美，曾經獲得「美國小小姐」、「科羅拉多小小姐」選美冠軍，其母親在年輕時都是選美冠軍。（VCG）

點擊下圖觀看JonBenét Ramsey生前其他可愛相片：

相隔22年後，據外國傳媒日前報道，一名因管有兒童色情物品被判囚10年的孌童犯Gary Oliva，竟然在獄中寫信自首，聲稱意外殺死了拉姆齊。在信中Gary Oliva寫道：「我從來未試過愛拉姆齊那樣愛過一個人，但我讓她滑倒，她的頭被撞成兩半，我看着她死去。那是一個意外，她不像其他小孩，請相信我。」在其他信中，他更因性侵及殺死其他小孩懺悔，但最令自己心碎的，就是無助地看着這位漂亮的選美小天后死去。

其實早於2002年，當局已認為Gary Oliva是拉姆齊案件的疑犯，懷疑他跟同黨曾闖入死者的家，不過他的DNA樣本在案發現場的DNA並不相同，所以當時警方並沒有將他拘捕。雖然他在信中自首，其手機內擁有335張拉姆齊的照片，這些都成為有力的證據，但案件還有很多疑點。

Gary Oliva在獄中經常都會寫信給高中同學，更自認於1996年親手殺死當時只有6歲的JonBenét Ramsey。（網上圖片）

在Netflix節目《童心無歸處》，編劇Kitty Green以獨特的方式來審視案件。她沒有專注拉姆齊的父母，而是找來一班科羅拉多州的業餘演員，以重演案件為名，拍攝他們試鏡過程中，對案件的推理。而最特別的，就是所有演員都跟拉姆齊一家有聯繫，有演員的父母曾經跟拉姆齊父母見過面數次，另外有位聲學老師的學生是拉姆齊的同學等等。

在節目中專家提出了多個疑點，有人指出勒索信竟然長達三百多字，紙張是從拉姆齊母親的筆記本中撕下來的，而字跡跟拉姆齊母親極為相似，更暗示拉姆齊是被哥哥錯手殺死，母親為了掩飾罪行而偽造證據。另外，節目中收錄了一段從未曝光的錄音，就是拉姆齊母親在報案後，接線警員深感懷疑，刻意沒有將電話掛掉後收錄下來的。錄音中，清楚聽到拉姆齊父母及哥哥的對話，雖然無法證明拉姆齊是被哥哥殺死，但其父母在錄口供時堅稱哥哥當時正在睡覺。

Netflix節目《童心無歸處》的編劇以獨特的方式審視案件，在拍攝期間指出案件中的疑點。（影片截圖）

+ 16 + 15 + 14

根據新聞報道，2016年有案件的陪審員向美國廣播公司（ABC）透露，知道究竟誰是殺死拉姆齊的真兇。該匿名陪審員稱，他曾與多位陪審員表決，贊成起訴拉姆齊的父母，但地區檢控官指證據不足，拒絕起訴。這位匿名陪審員指在審訊期間看過「機密證據」，並強調拉姆齊父母應該接受審訊。而ABC更訪問了筆迹專家，對方比對勒索信及拉姆齊母親的字體後，發現筆跡有100個相似之處，不過拉姆齊母親卻在2006年因卵巢癌病逝。同年10月，有傳媒取得案件化驗報告後，發現拉姆齊的長褲有至少另外2人的DNA，所以不能排除拉姆齊家人涉案。

JonBenét Ramsey死後，其家人聲稱在家中發現了一封勒索信。（網上圖片）

一直以來，拉姆齊案件都峰迴路轉。有傳媒指案發現場很多證據都被蓄意破壞，亦有人刻意隱藏重要線索，22年都未能破案。在拉姆齊母親病逝的同年，一名叫John Mark Karr的男人寫了匿名信，寄給調查拉姆齊案件的探員，聲稱自己就是當年殺死拉姆齊的兇手。他表示自己為了滿足變態性慾，錯手殺死了拉姆齊，不過經過調查後，證明了案發時Karr在阿拉巴馬州跟親友們過聖誕。其後他的前妻向警方透露，Karr有嚴重孌童癖，同時對拉姆齊非常着迷，結果走火入魔幻想自己是兇手。雖然案件日前有突破性的發展，究竟自首的Gary Oliva是否殺死拉姆齊的真兇，抑或只是跟Karr一樣是對拉姆齊憶戀成狂的孌童犯？