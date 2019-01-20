陳慧琳預告2020年開演唱會：紅館唔得就亞博

樂壇天后陳慧琳 (Kelly) 今日出席新春活動，言明計劃2020年於紅館舉辦出道25週年演唱會。提到演唱會的主題，Kelly表示一切仍屬啟步階段，「未有明確主題住，因為首先紅館要批先得。呢段時間主要繼續錄音，儲多啲新歌先，我腦海已經想像到要試啲咩新曲風。」又謂萬一紅館不接受申請，會考慮其他場地，例如中環摩天輪附近或亞洲博覽館。開演唱會對歌手來說是體力和毅力的雙重考驗，貴為天后的Kelly自也不敢鬆懈：「最緊要係夠熟練，所以我而家已經練習緊，越熟練心理負擔就越少。」

Kelly打算2020年到紅館開個唱，慶祝入行25週年。(陳順禎攝)

另外，新春將至，Kelly亦與場中粉絲大玩遊戲，過一個早年。今年是豬年，Kelly提到兩個囝囝小時候都喜歡卡通豬仔，例如小熊維尼的Piglet和Peppa Pig，但長大後就變得比較喜歡怪獸狀的卡通人物。年假將至，不少家長都會帶兒女出外旅遊，但Kelly就沒有這個打算：「(年假) 太短喇，得七日，我可能暑假先帶佢地出埠玩，唔洗咁趕。」

Kelly新年期間都不會帶兩位囝囝出外旅行，留待暑假時間充裕的時候才去。(陳順禎攝)