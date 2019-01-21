【心冤】同邵仲衡肉搏上演老漢推車　張紋嘉：第一次真係超緊張！

福斯傳媒集團（Fox Networks Group）原創華語迷你劇《心冤》於上週一（1月14日） ，播出了第三集的「羅生門雙屍案」後，觀眾反應熱烈，更在網上討論區留言指劇集情節恐怖又緊張，細節位及美術都很有質素，主角及配角的演技都很好，而且追看性甚高，而今晚就會播出第四集「警察宿舍滅門案」。

【心冤】飾演葵涌警察宿舍滅門案兇手 邵仲衡：演得好有快感！

（劇照）

劇情開始雙線發展，一方面被指是黑警的劉偉義（黃秋生飾）再次出現，被懷疑殺害黑幫頭目，而祁德勝（謝君豪飾）未有真憑實據，卻對外公佈正式通緝劉偉義，令Madam寶（惠英紅飾）非常不滿，兩人更在警局展開罵戰。另一邊廂，Madam寶得力助手韋以江（「小肥」徐智勇飾）與日本餐廳任職的老婆潘秀琴（張紋嘉飾），中了六合彩頭奬，卻被發現一家四口在家中慘死。Madam寶在追尋真兇時，意外得知潘秀琴與餐廳老闆陳四季（邵仲衡飾）另有姦情。

在劇中，邵仲衡與張紋嘉（Crystal）要埋身肉搏上演情慾戲，對此邵仲衡表示 : 「我比較多同Crystal有對手戲，當中有暴力性愛場面，這類型角色從來未試過，辛苦但總算有新嘗試！」今次有突破性演出的Crystal則表示，第一次拍攝情慾戲非常緊張：「雖然沒有甚麼祼露鏡頭，但動作和意識都非常大膽，演繹上又要很到位，多謝孝哥（邵仲衡）在對戲時候幫助我，帶領我入戲！」另外，小肥首次「瞓身」演繹佈滿屍蟲的死屍，他驚魂未定地剖白 : 「之前未嘗試過特技化妝，加上本身非常害怕昆蟲，但為了拍這場戲，我嘗試克服恐懼，感覺到活生生的蟲在身上爬來爬去，差點爬入耳，回想起都打冷震呀！」