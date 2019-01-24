由福斯傳媒集團（Fox Networks Group）製作的原創迷你劇《心冤》，劇中陣容非常強勁，雖然有影后惠英紅、影帝級人馬黃秋生及謝君豪坐鎮，但其他演員都不能忽視。而肢解父母案單元中，飾演被兇手唆擺肢解兇手父母的阮德鏘，將智障人士角色發揮得淋漓盡致，在劇中所有演員中最為搶鏡，散發出來的氣場絕對不會輸給紅姐。

【心冤】劇本改編真實案件 詳細描述冷血「孝子」分屍方程式

《心冤》重演轟動全香港的大角嘴肢解父母案，由吳肇軒飾演冷血弒雙親的兇手，而阮德鏘就飾演其同黨，將整個殺人、肢解及處理屍體的過程帶到熒幕上。（劇照）

演活原型人物較創造角色更難

網上平台發展日新月異，加上外國劇集向來製作認真，令觀眾對本地劇集的要求越來越高，有得揀都寧願放棄本地市場。要拍攝出一套好的劇集，劇本及場面調度固然重要，當以上條件都符合，那演員的演技就是決勝關鍵。既然《心冤》推出後，不少網民都大讚阮德鏘的演技，究竟他如何揣摩這個智障人士兇案共犯的角色需要？

阮德鏘接受《香港01》專訪時透露，由跟導演葉念琛首次會面後，已經有清晰的概念及原型人物，因為劇中的角色是根據真實案件及疑犯而改編。當大家都認為有模仿的對象，角色上應該較為容易拿捏時，阮德鏘直言要演活原型人物其實比起創造角色更加困難，所以在開拍前有很多時間都是在做功課：「做功課都不是一個人做，是包括整個電影團隊，資料蒐集是否齊全，導演給你的指示是否清楚，服裝造型等，所有範疇都有關聯。」

阮德鏘表示跟吳肇軒的合作過程非常順利，更大讚對方是一個勤力的演員，拍攝時不會讓自己分心。（梁碧玲攝）

幾乎令三叉神經出事 靠舞台劇「練習失控」方法入戲

如果大家有細心留意阮德鏘飾演的角色，他的手不停反覆做打機的動作，不過現實生活中阮德鏘一直都沒有接觸電玩，亦完全不知道打機的手勢應該是怎樣，所以特別去了專門售賣遊戲機配件的深水埗「黃金商場」試手掣。經過反覆練習後，手勢學會了，然後就是眼神及嘴角的面部神經跳動，他笑言：「模仿了很久，練到抽筋，嘴都歪了，連太太都建議我去看醫生，醫生指原來三叉神經不可以經常郁動。」

阮德鏘為了拍攝更接觸過智障人士，了解到他們的動作及情緒都很直接，思考及反應都有一套特別的思考方式。明白到智障人士的喜怒哀樂會即時表露出來，只有零至一百沒有中間位後，並代入智障人士的內心世界後才能將角色的本質發揮出來。同時因為自己都是一位舞台演員，所以在拍攝前一晚還會投入所有情緒「練習失控」。他解釋所謂的「練習失控」是一種演舞台劇的方式，就是由有眼淚到沒有眼淚，然後再從頭開始反覆練習，直至將情緒完全控制在內。

肢解場景超迫真：一入到去就覺得心寒！

對於觀眾的讚賞，阮德鏘歸功於整個拍攝團隊。談到肢解屍體的一幕，阮德鏘表示場景真實才能令演員更加投入：「做得很迫真，一去到場地就覺得好心寒，這個層次比較高。好老實講，係整件事去帶動，場景真實、入戲，件事就好真。」他續指劇組準備了真實的動物內臟及肉碎，所以現場的氣味難聞得令人作嘔。在該場景拍攝了兩天，血腥味不止留在衣服上，連髮膚都吸收了味道的「精華」：「感覺就好似喺殮房行出嚟咁，你就係瞓喺入面！」

於2007年參演李安執導的電影《色，戒》時，曾跟荷李活團隊合作過的阮德鏘坦言更欣賞今次的團隊，最令自己感動的全因為每個人都肯多行一步，連攝影師、收音師等等都是經驗老到的專業團隊：「大部分都係我小朋友嗰時拍戲，拍緊菲林電影嘅人，佢哋嘅電影感好強，我成日都話，有好嘅導演，有好嘅想法，要有隊Crew係Fit先得，Crew唔Fit點擺都唔得啦！」

阮德鏘感激觀眾的讚賞，不過最大功勞就是拍攝團隊，因為每個單位都肯多行一步。（梁碧玲攝）

感激動作場面有惠英紅教路：佢嘅起落位好準！

劇中除了要演出智障人士被唆擺及威脅的內心掙扎，阮德鏘跟飾演破案無數的Madam惠英紅都有不少對手戲。在拍攝被紅姐盤問的過程中，阮德鏘直言紅姐氣場好勁，在交流演技之外，最大的得益就是如何處理動作場面。因為自己演京劇出身，從小開始已熟習戲曲做手，但戲曲跟電影絕對是兩種語言，而劇中所飾演角色的手部需要不靈活，所以去到拍攝期間，無論怎樣演都未能完全表現劇情需要的神髓，同場的紅姐就教路，其實身體語言及攝影機的擺位，都可以做到這個效果。

阮德鏘透露整個拍攝過程中，紅姐給了自己很多感覺，深深感受到拍戲是互相牽引：「我覺得最厲害嘅，就係紅姐能夠一眼睇到，始終佢係拍攝動作片嘅演員，頭腦好清晰。雖然我都有拍過動作電影，但仲未喺動作方面咁了解，同埋佢起落嘅位非常好準確，呢啲全部都要學習。無論當初學咗幾多理論都好，始終實戰先係最重要。」

阮德鏘大讚對手惠英紅好犀利，更在對方身上學到不少。（梁碧玲攝）

慨嘆香港影視市場奇特 沒公司撐難有角色

於2007年離開無綫後，阮德鏘專心發展及推廣粵劇工作，亦有參與電影演出。對於相隔多年再拍劇，他直言如果要在粵劇及電影中二選一的話，必定會揀電影，不過同時道出了香港影視行業的情況：「香港嘅市場好奇特，真係要學張學友講嘅一句『搵到食，先好講理想』。理想，當然我喜歡拍電影，但香港市場，尤其係我冇公司背景，有好多公司本身都有很多演員，唔會好似Fox公司咁，揀角色而唔係揀一啲冇公司背景嘅演員。」對於每個演出機會，阮德鏘都心存感恩，因大部分公司在挑選演員的期間，都只會打開雜誌看最近有什麼人氣高的演員，笑言：「我哋呢啲十幾年都唔會喺雜誌出現，我諗佢哋都搵咗好耐。」

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