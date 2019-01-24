【李屍朝鮮】又一神劇誕生？　朱智勛着古裝演世子殺喪屍

由韓星朱智勛、裴斗娜及柳承龍主演的史「屍」式鉅作《李屍朝鮮》將於25/1在Netflix正式上架！除了三大主角的神級演技兼票房保證外，《李屍朝鮮》的故事亦非常吸引。劇集講述15、16世紀的朝鮮王朝裏面，一位已故國王死而復生，國內隨即流傳各式各樣的奇怪傳聞，更有恐怖瘟疫開始蔓延，染上瘟疫的人不會死去，卻依賴吃人肉維持生命，變成行屍走肉。有陰謀論者指責朱智勛飾演的王世子是始作俑者，王世子為證明自己的清白和查出父王的下落，決定冒險出宮展開調查。

朱智勛飾演的王世子被指是「喪屍疫症」的始作俑者。（劇照）

而《李屍朝鮮》的製作亦非常認真，劇集網羅了來自全球超過 1,300 名台前幕後的工作人員，精心打造每個製作細節，預求令《李屍朝鮮》的場景、服裝、特效、甚至化妝等方面，都呈現出讓觀眾歎為觀止的最高水準！劇中逼真又嘔心的喪屍造型，均出自特效化妝師之手；而戲服方面亦犀利，劇集一共有超過數千件古代朝鮮造型及服裝，以極致的美感張力，呈現出 16 世紀朝鮮時代的華麗，與劇中百姓的頹蘼和恐懼氛圍構成強烈對比。劇中其中一幕，講述有幾個老弱村民被數以百計的喪屍包圍、追逐，更嚇到飾演王世子侍衛的金相浩腳都軟埋！他說：「當我們看到初剪時，所有演員都很震撼，足足三分鐘都嚇到講不出聲！」

另外，《李屍朝鮮》在本星期周在首爾舉行首映禮，引來超過包括韓星和粉絲的1500人出席，場面墟冚。