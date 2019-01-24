【極度怪咖】 臨時演員猝死街頭　監製：佢11點左右收咗工！

王浩信話希望今年會重返歌壇，不過新劇《極度怪咖》拍到4月，之後再接新戲 睇嚟樂迷仲要等等。（葉志明攝）

王浩信、張振朗、馮盈盈等主演嘅新劇《極度怪咖》以反黑為題，今午舉行拜神儀式時，兩位男主角重演日前嘅一場咀戲，由於劇中王浩信飾演社團大佬，加上又有hehe以及卧底戲，令人即時聯想到當年吳彥祖主演嘅電影《大佬愛美麗》。監製林志華接受訪問時，透露王浩信除與張振朗有感情戲外，與一眾女主角都有感情發生。「王浩信本身係演員，但後來加入咗警隊做卧底，然後又成為社團話事人，當中會有好多搞笑嘢，同張振朗感情只係其中一部分。」向來以電影為主嘅湯怡，今次亦會參與劇集演出，監製話向來都有留意不同演員，湯怡在試鏡後，有感她十分合適角色。「同埋搵佢都想有多啲新鮮感比觀眾。」

拜神儀式上，王浩信同張振朗重演咀戲予傳媒拍照時，笑言似結婚。（葉志明攝）

談到日前劇集有臨時演員收工後猝死街頭，監製表示當晚起用臨時演員時間為晚上六時至十一時左右。「當晚喺酒樓拍群戲，有近70多個臨時演員，我自己對死者無乜印象，暫時知道酒樓戲份後佢無出外景，所以佢收工後發生咩事都唔清楚。」監製在得悉該臨時演員離世後，有向臨時演員公司了解，但對方未有太多死者資料。「都有叫臨時演員公司有消息通知我，睇下公司有無可以幫手，自己都有安撫演員情緒，大家都好愕然，人生無常。」大台劇集向來出名有開工無收工，問監製會否作出適當調節，他表示在安排拍攝時，會盡量給予藝員同事休息時間，對方如果身體感到不適，劇組亦會盡量遷就。

新劇有臨時演員收工後猝死街頭，監製林志華表示有向臨時演員公司了解，亦有安撫其他演員情緒。（葉志明攝）