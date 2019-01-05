為做善事連拍兩廣告撐導盲犬服務　李家鼎：70幾歲仍有心有力！

鼎爺李家鼎日前參與拍攝電視廣告「愛．匯聚計劃」，推行社會共融的概念。一口氣拍兩個廣告，鼎爺仍不感吃力，為做善事不遺餘力。在「耆青小丑～快樂速遞」廣告片中，鼎爺化身霸氣坐館，接見的一班40後退休長者「高手」，各個身懷絕技，扭波波、雜耍、化妝，樣樣皆能，非常專業。鼎爺也說：「試問香港觀眾，有誰會認為我70多歲便不適合上電視做節目，只要有心有力，不論幾歲都可以發揮所長。」

鼎爺寄語退休人士要退而不休，要尋找興趣，活到老學到老，豐富自己的人生。

而另一條「導盲犬服務計劃」短片中，鼎爺就以溫暖爸爸、丈夫形象示人，為視障老伴尋找「小鮮肉第二春」— 導盲犬，令鮮與毛孩做對手戲的鼎爺直呼過癮。他表示自己非常支持導盲犬服務：「視障人士不論在學校和職場，或日常生活中都比一般人遇到更多困難，如果有一隻導盲犬從旁協助他們，減少視障人士生活中的不便，達到真正的社會共融，他們才會有基本的條件去貢獻社會、享受生活。」鼎爺更呼籲大眾，在街上遇到工作中的導盲犬，千萬不要厭惡，因為導盲犬在本港發展全靠各方努力維持，如此有意義的服務需要市民的支持和鼓勵。