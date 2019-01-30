韓國男子因與G-Dragon同姓　成功追求澳洲BIGBANG粉絲？

相信不少迷妹曾經有一個夢想：嫁給自己的偶像，最經典的例子必定是林志穎與歌迷陳若儀結婚，令粉絲又羨慕又妒忌，可惜成功案例始終寥寥可數，不要說跟偶像拍拖，就連近距離見偶像一面也可能難過登天，所以能夠認識偶像身邊的人也算是踏出一大步。韓國KBS綜藝節目《鄰居查爾斯》最近訪問澳洲網絡漫畫家Nichola和韓國丈夫權順雄（音譯），她大爆過往與丈夫拍拖時，對方曾揚言會帶同姓的BIGBANG成員G-Dragon（本名權志龍）和她見面，如今回想起此事，實在令人哭笑不得！

林志穎迎娶粉絲陳若儀，令迷妹們非常憧憬。（視覺中國）

G-Dragon是不少女性的偶像。（視覺中國）

《鄰居查爾斯》貼身追訪Nichola和權順雄的日常生活，Nichola跟隨權順雄回到家鄉慶尚南道山清郡，與丈夫家人共聚天倫樂。Nichola又帶節目組到居住過的房間拍攝，牆壁貼了數張G-Dragon的海報，Nichola突然大爆與權順雄之間的趣事：「我曾經很喜歡BIGBANG和G-Dragon，老公說『GD是權氏，我也是權氏，如果你想認識他，我可以介紹給你』你（老公）到底何時才帶我去見G-Dragon呀？」

權順雄（左一）與Nichola（左二）擔任《鄰居查爾斯》嘉賓。（網上圖片）

Nichola的房間牆上貼了數張G-Dragon的海報。（影片截圖）

Nichola抱怨老公以往常吹噓自己是G-Dragon親戚，不過由始至終都未帶自己見偶像一面。（影片截圖）

未幾，權順雄被節目組追問與G-Dragon是否有親戚關係時，權順雄略帶尷尬回應：「當然是親戚了，權志龍和權順雄都是姓權。」很明顯權順雄多年來只是信口開河。權順雄又向妻子承諾，G-Dragon退伍後，可能有機會介紹給Nichola認識，不過主持洪錫天笑指這個「與退伍後的G-Dragon見面」承諾恐怕又是另一張空頭支票。

權順雄對老婆在鏡頭前提起「G-Dragon親戚一事」深感無奈，不過他又信口開河，指GD退伍後可能有機會見面。（影片截圖）

心水清的主持洪錫天認為權順雄又開空頭支票啦！（影片截圖）

Nichola應該深知丈夫聲稱是G-Dragon親戚一事只是開玩笑，皆因Nichola表情均流露搞笑和無奈之情，而且G-Dragon籍貫是首爾，與籍貫安東的權順雄難以扯上關係，同姓只是兩人唯一共通點。另外，Nichola又自爆近日已經迷上G-Dragon的師弟團iKON，可惜iKON沒有姓權的成員，所以權順雄想博太太一笑又要再想想辦法了。

其實權順雄的一身肌肉也非常養眼，不遜色於G-Dragon！（影片截圖）

Nichola和權順雄一同開設YouTube Channel，分享生活趣事。（網上截圖）

Nichola之所以肯嫁到韓國，也不全為了G-Dragon，而是因為權順雄在澳洲生活時與Nichola邂逅，交往一年後深感對方是「對的人」，所以決定一同走進婚姻殿堂。Nichola在2017年誕下兒子權律（音譯），兩人還不時透過YouTube Channel「MKH」分享生活點滴，各位讀者不妨看看這對國際夫婦製作的影片。

就算權順雄不是G-Dragon親戚，Nichola一樣深愛老公。（網上圖片）

齊齊睇權順雄Nichola夫婦嘅生活照！