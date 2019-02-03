TVB賀年台徽片段足足有4個版本　選角隱藏豬年發展新方向

即將踏入2019己亥豬年，本地電視台龍頭TVB近日已換上賀年版節目預告動畫和台徽片段，即行內人所稱的Station ID。短短十數秒除了為市民帶來送狗近豬的節日氣氛，其實當中更隱含了對新一年的展望與方向。

數到TVB「最強入屋組合」，許家傑與林淑敏絕對是不二人選。（電視截圖）

今年TVB落足工本，足足炮製了四個不同的Station ID，供旗下頻道翡翠台、J2以及明珠台等所用。主題除了今年主角「豬年」動畫外，更安排了四組過去一年大受歡迎的電視藝人組合上鏡，包括有螢幕情侶「送水輝」許家傑與「大小姐」林淑敏，「跳躍F4」何廣沛、郭子豪、張彥博及羅天宇，「是非精」麥美恩、劉穎鏇與張寶兒，以及因合作旅遊節目而傳緋聞的蔡思貝與余德丞，齊齊戴上巨型豬頭向觀眾拜年，熱鬧又歡樂。

冇時間等電視播？點擊下圖即時睇晒四個版本：

+ 4 + 3 + 2

回頭看近十年的Station ID，TVB都未有安排藝人參與拍攝，僅僅因早年興起數碼科技，一味將生肖動畫與金色、紅色的圖案或立體動畫拼拼湊湊，自以為跟上潮流，但最缺乏農曆年以及電視台最需要的「人味」。短短十數秒一閃即逝，根本上觀眾沒有收不收貨的問題，因為對你的作品完全沒印象，相當可惜。看看農曆年期間廣告雜誌一節數秒或十數秒收費幾十萬不等，對一個電視台而言十多秒是一個相當重要的宣傳機會，更反映了電視台自家的軟實力。

好似何廣沛、郭子豪、張彥博及羅天宇憑《跳躍生命線》彈起後自組搞笑組合「跳躍F4」，事隔近半年依然有叫座力，是四個版本最有效果的一組，而TVB高層睇中四子亦證明電視台仍「識用人」。（電視截圖）

深入解讀TVB主席陳國強新歲賀辭 本土小品劇係2019年重點？

而今年終於改頭換面由藝員們上陣，正正代表了TVB吸取了過去一年的成功，Station ID一出街，網上便有討論的聲音，正正是TVB忽視了多年的軟實力。就正如TVB主席陳國強在新歲賀辭中，特別點名了過去一年的佳作如《跳躍生命線》以及《開心速遞》，特別著重了坊間反應、小品製作，才能夠真正做到「入屋」展現影響力。